Google compra CloudSimple per attirare a sé i workload Vmware La società di Mountain View ha annunciato l’acquisizione di CloudSimple, un fornitore di soluzioni che permettono di eseguire nel cloud i carichi di lavoro virtualizzati con Vmware. Pubblicato il 19 novembre 2019 da Reader

Google investe per per portare nuovi clienti, dati e applicazioni al proprio cloud, pensando in particolare alle aziende che utilizzando tecnologia Vmware. Da Mountain View è giunto l’annuncio dell’acquisizione di CloudSimple, società di Santa Clara (con filiali in India e in Ucraina) la cui proposta è riassunta nell’espressione “Vmware as-a-Service nei cloud pubblici”. CloudSimple fornisce un ambiente dedicato, sicuro e ad altre prestazioni all’interno di infrastrutture di cloud pubblico, così che i workload virtualizzati possano essere, sì, spostati sulla nuvola ma con alcuni vantaggi rispetto al ricorso diretto ad Aws, Azure o Google Cloud. Per esempio, con il vantaggio di non dover modificare l’architettura delle applicazioni.

Ora l’offerta di “Vmware as-a-Service nei cloud pubblici” passerà probabilmente su un unico cloud pubblico, quello di Google. E le premesse di questo rapporto esclusivo erano state gettate la scorsa estate, con l’annuncio di una collaborazione tra Google e CloudSimple, collaborazione nata proprio dal fatto che - secondo quanto dichiarato da Big G - molti clienti esprimevano la necessità di poter facilmente spostare nel cloud di Google i propri carichi di lavoro basati su Vmware. In particolare, applicazioni Erp, Crm, database Oracle ed SQL Server.

Dall’accordo era nata una soluzione (Google Cloud Vmware Solution by CloudSimple) utile per eseguire nella nuvola i workload basati su vSphere e per avere accesso ai software di Vmware (l’hypervisor vSphere, la soluzione per la virtualizzazione di rete Nsx e quella per il software-defined storage vSAN) su piattaforma amministrata da CloudSimple. È possibile migrare dall’on-premise dei carichi di lavoro virtualizzati già esistenti, così come crearne di nuovi direttamente nel cloud, e il tutto senza dover metter mano all’architettura delle applicazioni.

Con l’acquisizione ora Google potrà proporre una “soluzioni per la migrazione di Vmware totalmente integrata, con un miglior supporto per i nostri clienti”. Ajay Patel, senior vice president della divisione Cloud Provider Software di Vmware, ha commentato la notizia dell’acquisizione assicurando che “non vediamo l’ora di proseguire la nostra collaborazione con Google Cloud con l’ingresso di CloudSimple, un partner Vmware Cloud Verified”.