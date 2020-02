Google investe 10 miliardi di dollari per allargare il suo cloud La società annuncia un massiccio piano di investimenti che le permetterà di costruire nuovi data center e inaugurare nuovi uffici in diverse città degli Stati Uniti. Pubblicato il 27 febbraio 2020 da Redazione

Le ambizioni di Google nel cloud computing non si arrestano, anzi. L’azienda ha appena annunciato un ambizioso piano di investimento che la porterà a spendere nel corso di quest’anno 10 miliardi di dollari, poco meno dei 13 miliardi già spesi nel 2019 per un’analoga strategia. Il potenziamento riguarda le attività statunitensi di Google: i soldi serviranno per la costruzione di nuovi data center, per l'ampliamento di infrastrutture già operative (inclusi alcuni centri di supporto clienti) per l’inaugurazione di nuovi uffici.

Google è attualmente presente con infrastrutture e uffici in 26 Stati nordamericani. I nuovi investimenti si concentrano su undici di essi, cioè Colorado, Georgia, Massachusetts, Nebraska, New York, Oklahoma, Ohio, Pennsylvania, Texas, Washington e California. Ma è previsto anche un allargamento del campus di Seattle.

La mappa dei nuovi progetti di Google per il 2020

A detta del Ceo dell’azienda, Sundar Pichai (recentemente diventato anche Ceo dell’intero gruppo Alphabet), i nuovi investimenti “creeranno migliaia di posti di lavoro, tra assunzioni all’interno di Google, lavori di costruzione dei data center e degli impianti di energia rinnovabile e opportunità nelle aziende locali delle città e comunità circostanti”.

Accanto a Google, anche la rivale Amazon ha grandi progetti e budget di spesa per l’allargamento della propria presenza fisica e tecnologica negli States. A Bellevue, località non distante da Seattle, si lavora per realizzare un nuovo campus da centomila metri quadri, in cui a regime lavoreranno 15mila persone.