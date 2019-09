Google la spunta sul diritto all’oblio, non è un obbligo planetario La Corte di giustizia dell’Ue ha respinto la richiesta del Consiglio di Stato francese di imporre a Google la rimozione di pagine Web dai risultati del motore di ricerca in tutto il mondo. Pubblicato il 24 settembre 2019 da Valentina Bernocco

Il diritto all’oblio non vale allo stesso modo in tutto il mondo e dunque Google non può essere obbligata ad assecondare su scala planetaria le richieste di chi desidera “scomparire” dal radar del motore di ricerca. Questo è, sostanzialmente, il right to be forgotten: il diritto di chiedere la deindicizzazione di una o più pagine Web, se queste sono lesive per la privacy o la reputazione e se non rappresentano un fatto attuale o vero o rilevante. Per esempio, la notizia di un’indagine di polizia o di una condanna per un reato che la persona non ha commesso. Google, dunque, su richiesta e in presenza delle giuste condizioni è tenuta a rimuovere la pagina Web dai risultati indicizzati in Search: il contenuto resta presente in Rete, ma perde sostanzialmente visibilità.

La legge sul diritto all’oblio vige in Europa fin dal 2014, tuttavia la questione della sua “portata geografica” è rimasta finora un po’ nebulosa. L’anno scorso, per esempio, nel nostro Paese il garante per la privacy aveva richiesto alla società californiana la deindicizzazione degli Url riguardanti un cittadino italiano da tutti i risultati di Google Search, non solo nelle versioni europee del motore di ricerca ma anche in quelle extraeuropee.

Nel 2015 una simile richiesta era stata fatta dal Consiglio di Stato francese in seguito a un’indagine della Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), il garante per la privacy transalpino. Il Cnil aveva multato Google per 100.000 euro, sulla base del rifiuto dell’azienda di Mountain View di deindicizzare alcuni risultati anche al di fuori dell’Europa. Tra le pagine Web sotto accusa, un fotomontaggio satirico dell’immagine di una politica, un articolo in cui si collegava una persona alla Chiesa di Scientology, notizie su un politico indagato e altre su una persona arrestata per molestie sessuali, accuse poi decadute.

Ora la Corte di giustizia Ue ha detto la sua: Google è tenuta a recepire le richieste solo nelle versioni europee del motore di ricerca, perché, “molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio diverso per tale diritto”, si legge nella sentenza. Nel testo si ricorda anche che “il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta”, bensì dev’essere bilanciato con la tutela della libertà di informazione. Precisazione giusta ma forse un po’ ridondante, dato che la distinzione tra fatti rilevanti e non rilevanti per il pubblico è già inclusa nel diritto all’oblio.

(Fonte: Google)

Google ha espresso soddisfazione rimarcando con una nota scritta, di commento alla sentenza, che “dal 2014 lavoriamo sodo per applicare il diritto all’oblio in Europa e per un ragionevole equilibrio tra il diritto delle persone ad accedere alle informazioni e la privacy”. In poco più di cinque anni, da quando la legge europea è in vigore, la società del gruppo Alphabet ha ricevuto più di 846mila richieste di rimozione (riferite a oltre tre milioni di Url), accogliendone circa il 45%. “Alcuni fattori materiali che ci spingono a non rimuovere le pagine”, spiega l’azienda nel suo Transparency Report”, “sono l'esistenza di soluzioni alternative, motivi tecnici o Url duplicati. Possiamo anche determinare che la pagina contiene informazioni molto rilevanti per l'interesse pubblico”.