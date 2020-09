Google sarà totalmente carbon free entro il 2030 Il colosso di Mountain View è il primo gigante tecnologico a essere al 100% a emissioni zero ed entro una decina di anni opereranno sempre e dovunque senza emissioni di carbonio, anche nei suoi campus e datacenter di tutto il mondo. Pubblicato il 15 settembre 2020 da Redazione

Nel 2007 Google è diventata la prima grande azienda a “emissioni zero”. Dieci anni dopo ha aggiunto un altro fiore all'occhiello, riuscendo a utilizzare per il 100% del consumo energetico energia rinnovabile. E ora ha annunciato, battendo altri giganti della tecnologia, di essere riuscita a portare a zero la sua carbon footprint netta, investendo in "compensazioni di carbonio di alta qualità".

“Ci impegniamo a fare la nostra parte. La sostenibilità è stato un valore fondamentale per noi da quando Larry e Sergey hanno fondato Google due decenni fa”, ha commentato Sundar Pichai, Ceo di Google e Alphabet, che ha aggiunto “Gestiamo il cloud globale più ‘pulito’ del settore e siamo la più grande azienda del mondo in tema di acquisti di energia rinnovabile. Ora vogliamo andare oltre: entro il 2030 intendiamo operare con energia priva di emissioni di carbonio ovunque, in ogni momento. Il primo passo sarà l'utilizzo di energia 'carbon-free' 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutti i nostri data center e campus nel mondo”.

Il gigante della ricerca prevede di effettuare importanti investimenti per rendere disponibili nelle sue principali aree di produzione 5 gigawatt di nuova energia senza emissioni di carbonio. Oltre a contribuire a ridurre le emissioni, questo creerà oltre ottomila posti di lavoro nel settore dell'energia pulita.

Google sta inoltre estendendo a 3.000 città in tutto il mondo il suo strumento Environmental Insights Explorer, che aiuta a monitorare e ridurre le loro emissioni di carbonio. Entro il 2030, Google spera di ridurre fino a 1 gigatone le emissioni di carbonio annuali, lavorando a stretto contatto con più di 500 città e governi locali in tutto il mondo.