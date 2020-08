Google si butta nella banda larga wireless e inizia i test Il colosso di Mountain View ha chiesto alla Federal Communications Commission il permesso di testare la frequenza a 6 GHz in 17 stati americani. Pubblicato il 19 agosto 2020 da Redazione

Google ha chiesto alla Federal Communications Commission (Fcc) il permesso di condurre test sulla banda larga wireless utilizzando lo spettro a 6 GHz. È quanto risulta da un documento reso noto da Business Insider, nel quale il colosso di Mountain View specifica che lo scopo è quello di verificare se queste frequenze possono fornire “connessioni a banda larga affidabili”.

Google voleva che le informazioni nel documento pubblico fossero “oscurate”, affermando che "se soggette a divulgazione pubblica, causerebbero un danno commerciale, economico e competitivo significativo". La società ha presentato la domanda per più città in 17 stati, tra cui Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Nebraska, Nevada, New York, North Carolina, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah e Virginia. In California prevede di effettuare i test in sette città, tra le quali Los Angeles e San Francisco.

La Fcc ha recentemente sbloccato la banda radio a 6 GHz senza licenza che potrebbe essere utilizzata per il 5G, connessioni Wi-Fi da veicolo a veicolo, IoT e altro. La frequenza consente connessioni wireless potenzialmente più veloci rispetto ai 5 GHz utilizzati per il Wi-Fi, ma sarà limitata a distanze ancora più ridotte. Google ha dichiarato che condurrà i suoi test per 24 mesi "senza interferenze dannose per altri utenti autorizzati".

Google potrebbe eseguire i test per altri servizi, ma Internet wireless sembra essere il più probabile, data la menzione "banda larga". Dal 2014, infatti, cerca di sfruttare la larghezza di banda inutilizzata per le connessioni "dell'ultimo miglio" e ha già lanciato WebPass wireless in diverse città.