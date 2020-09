Google Trends aiuta a rilevare precocemente i focolai da Covid-19 Alcuni scienziati stanno utilizzando i dati relativi alle ricerche, soprattutto legate a problemi gastrointestinali, per individuare prontamente i casi di positività, prima che il virus si diffonda. Pubblicato il 16 settembre 2020 da Redazione

Un team del Massachusetts General Hospital ha valutato se le ricerche su Google per problemi gastrointestinali possano essere un modo per individuare precocemente i casi di positività da Covid-19.

"I problemi gastrointestinali sono solo una parte dei sintomi del Covid-19”, afferma Kyle Staller, coautore dell'articolo, pubblicato a luglio sul Clinical Gastroenterology and Hepatology “Ma sono notevoli e certamente le persone notano se hanno diarrea o vomito”. Il team di ricercatori ritiene che chi si occupa di salute pubblica potrebbe utilizzare efficacemente una tecnica che è stata impiegata con successo nella pandemia H1N1 del 2009: esaminare i dati di Google Trends, che sono ampiamente disponibili e anonimi, per vedere dove aumentano le ricerche per i sintomi gastrointestinali.

Staller e i colleghi hanno esaminato i dati di Google Trends dal 20 gennaio al 20 aprile 2020 relativi a una serie di sintomi. Hanno scoperto che le ricerche sull’ageusia (perdita del gusto), perdita di appetito e diarrea erano correlate ai numeri di casi Covid-19 negli stati con alti tassi di infezione, come New York e New Jersey, con un ritardo approssimativo di quattro settimane. Il segnale era meno chiaro per altri sintomi. "Penso che sia importante, come avvertimento, sottolineare che Google non è una fonte sicura e veritiera", afferma Staller. “Ma i dati di Google Trends potrebbero essere utili per cercare segni di una seconda ondata di Covid-19”.

Le prime ricerche sul Covid-19, la maggior parte delle quali proveniva da ospedali cinesi, ha suggerito che anche problemi gastrointestinali come diarrea, nausea e vomito erano sintomi comuni. Gli scienziati ritengono che questo accade perché Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, prende di mira i recettori ACE2 che si trovano sulla superficie di molte cellule, comprese quelle nei polmoni, nelle arterie e in tutto il tratto digerente.

Shazia Siddique, una gastroenterologa dell'Università della Pennsylvania ha recentemente scritto per l'American Gastroenterological Society una meta-analisi di 118 articoli sul Covid-19. Questa ha rilevato che, in base agli studi combinati, meno del 10% dei pazienti ha manifestato diarrea, nausea e vomito o dolori addominali. Nel 10% dei casi, tra uno e cinque giorni ai problemi gastrointestinali si sono uniti altri sintomi tipici del Covid-19.

Siddique ritiene che l'utilizzo dei dati di Google Trends per rilevare i focolai sia “eccezionale” e aggiunge, "Alla maggior parte di noi medici piace pensare che i nostri pazienti ci avvertano non appena si sentono male e nel momento in cui iniziano a sviluppare i sintomi, ma penso che tutti conosciamo la realtà, ovvero che si rivolgono a WebMD e Google prima di entrare nei nostri studi”.