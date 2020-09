GoPro Hero9 Black: nuove caratteristiche e funzioni avanzate La nuova fotocamera offre video 5K e foto da 20 MP nonché una maggiore autonomia e integra un display posteriore da 2,27”, del 30% più ampio rispetto al modello precedente. Pubblicato il 17 settembre 2020 da Redazione

La nuova GoPro Hero9 Black si presenta con un nuovo sensore di immagini che consente di girare video a 5K e scattare foto con una risoluzione di 20 megapixel, e stabilizzazione video HyperSmooth 3.0 di nuova generazione con allineamento con l’orizzonte integrato. Il display frontale a colori è da 1,4” con anteprima in tempo reale e modalità̀ stato, e il touch screen posteriore, da 2,27 pollici con zoom tattile, è più ampio del 30% rispetto al modello precedente.

Tra le altre caratteristiche il live streaming a 1080p, video notturno temporizzato Hdr, foto in formato Raw, controllo vocale con 14 comandi in 11 lingue e sei accenti, tre microfoni con riduzione avanzata del rumore del vento, impermeabilità fino a 10 metri. Da segnalare anche un’autonomia maggiore del 30% rispetto a Hero8 Black, con prestazioni migliorate alle basse temperature. Sul fronte del green, nella Hero9 Black è stata eliminata la plastica dalla confezione, scegliendo invece di imballare la fotocamera in una custodia da viaggio, che può ospitare ulteriori supporti e accessori.

La Hero9 Black costa 479,99 euro, che diventano 379,98 euro se si acquista in abbinata a un abbonamento a GoPro di un anno, che costa 49,99 euro. Le persone già abbonate possono comprarla al prezzo scontato sul sito GoPro.com. Il servizio GoPro offre una serie di vantaggi, quale la sostituzione della fotocamera senza condizioni, archiviazione illimitata sul cloud per foto e video in qualità̀ originale, sconto fino al 50% su supporti e accessori e un risparmio fino a 100 euro sull’acquisto di nuove fotocamere.