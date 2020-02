Governance e fruibilità del dato preziosi per la trasformazione La possibilità di gestire e di accedere senza interruzione ai dati è fondamentale per le aziende impegnate nella trasformazione digitale. Ce ne parla Carlo San Martino, country manager di MicroStrategy Italia. Pubblicato il 21 febbraio 2020 da Redazione

Digital transformation e approccio data-driven vanno di pari passo. Perché senza una cultura e una tecnologia del dato non si può intraprendere un corretto percorso di innovazione e competitività. Ne abbiamo discusso con Carlo San Martino, country manager di MicroStrategy Italia.



Qual è lo scenario e quali sono le sfide per le aziende coinvolte nel processo di digital transformation?

Le aziende che vogliono affrontare la trasformazione devono diventare sempre di più organizzazioni data-driven, quindi devono imparare a estrarre dalla mole di dati sempre più disomogenea una “single version of the truth”, per metterla poi a disposizione degli analisti. Oltretutto, gli strumenti con cui analizzare i dati sono sempre più diversi: mobile, Web e perfino smartwatch.

L’unica via per realizzare tutto ciò in modo efficiente è utilizzare una piattaforma disegnata ad hoc,come MicroStrategy, che consente ovvi vantaggi in termini di velocità (e questo è intuitivo) ma anche di manutenzione, perché se cambia qualcosa nella piattaforma la modifica si propaga automaticamente in tutte le applicazioni che l’azienda ha realizzato. Quindi, in sostanza, la governance e la fruibilità del dato hanno un ruolo fondamentale.

Qual è la situazione del mercato italiano?

In un certo senso, la digital transformation è arrivata e si è sviluppata velocemente, e l’adozione di tecnologie per l’analisi dei dati è stata spesso disordinata e disomogenea. Questo ha provocato non pochi problemi, perché, ad esempio, ci sono tanti strumenti diversi adottati da utenti diversi. Per questo MicroStrategy ha introdotto la Federated Analytics, che permette di connettere anche ambienti come PowerBI, Qlik e Tableau al nostro metadato, consentendo all’IT di avere una governance del dato efficace e agli utenti di business di continuare a usare il proprio strumento preferito. In un secondo momento abbiamo esteso Federated Analytics anche a strumenti come Python, per favorire lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale.

Qual è il livello di pervasività degli analytics in azienda?

Nonostante tutti gli sforzi dell’IT per mettere in piedi sistemi di analytics sofisticati, oggi solo un 30% delle persone in azienda usa questi strumenti per prendere decisioni (lo dicono gli analisti). Per risolvere questo problema di adozione, MicroStrategy ha introdotto la tecnologia HyperIntelligence e le HyperCards: sono strumenti che in qualche modo invertono il paradigma con cui si interagisce con il dato, portando l’informazione verso l’utente invece di obbligarlo ad analizzarla.

Per fare un esempio pratico, se io ricevo un messaggio di posta elettronica contenente degli elementi che mi servono per prendere una decisione, anziché dover chiudere l’email e aprire la piattaforma di analisi, il sistema riconosce nell’email gli elementi che rimandano agli analytics e io, semplicemente passando il mouse su quegli elementi, posso visualizzare gli strumenti e i dati che mi consentiranno di prendere una decisione basata sui dati. Si esegue il tutto senza uscire dal contesto e con “zero clic”, oltre a evitare il ricorso a un’interfaccia utente dedicata.