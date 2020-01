Grande “ondata” di novità in Dynamics 365 e Power Platform Tra aprile e settembre Microsoft introdurrà numerose funzionalità all’interno degli applicativi di Crm, Erp, analytics, intelligenza artificiale, sviluppo software. Pubblicato il 28 gennaio 2020 da Redazione

Crm, Erp, analytics, intelligenza artificiale, sviluppo applicativo e dintorni: l’articolata offerta di Microsoft in questi ambiti, racchiuse nelle offerte Dynamics 365 e Power Platform, sta per rinnovarsi con una serie di funzionalità nuove. Microsoft chiama questo insieme di aggiornamenti “2020 release wave 1 plans” e in effetti si tratta proprio di un’ondata di tante piccole o grandi novità, centinaia, che arriveranno un po’ alla volta, tra aprile e settembre, come annunciato dalla stessa azienda in un blogpost. I clienti interessati a testare in anteprima le nuove funzioni potranno farlo rientrando nel programma early access (i dettagli tecnici sono spiegati in una pagina FAQ dedicata).

Non tutti gli update sono ugualmente importanti, trattandosi di “centinaia” di novità, ma Microsoft ha fornito anticipazioni sulle principali. Le applicazioni della suite Dynamics 365 saranno le prime ad aggiornarsi, e per chiarezza possiamo distinguere quelle che rientrano nell’area Crm e quelle di ambito Erp.

Per quanto riguarda il primo gruppo, in Dynamics 365 Sales saranno potenziate sia la “conversazione” con i clienti sia le analisi dei dati, con l’aggiunta di insight relativi alle emozioni dell’utente; l’applicazione per il Customer Service introdurrà capacità di intelligenza artificiale ulteriori negli agenti software al servizio dei clienti, anche in questo caso sia per migliorare la relazione sia per fornire maggiori insight; in Dynamics 365 Field Service, invece, debutterà una nuova dashboard per la programmazione, integrata con Dynamics 365 Supply Chain Management; Dynamics 365 Marketing migliorerà l’usabilità generale, le capacità di marketing personalizzato (con contenuti dinamici per i contatti e possibilità di integrazioni con sistemi Cms esterni); Dynamics 365 Customer Insights potenzierà le funzioni di profilazione e segmentazione degli utenti;

Nel gruppo delle applicazioni di Erp e dintorni spiccano le novità di Dynamics 365 Human Resources, relative alla gestione delle assenze e dei programmi benefit di manager, dipendenti e collaboratori; Dynamics 365 Commerce (di cui già si sapeva qualcosa) aggiungerà capacità per l’e-commerce, come le raccomandazioni smart e personalizzate; in Dynamics 365 Fraud Protection debutteranno due nuovi servizi, uno per la protezione degli account e l’altro per la prevenzione delle perdite; Dynamics 365 Finance introdurrà elementi per la gestione della tassazione nazionale, la fatturazione, i formati di pagamento e strumenti di reporting e compliance, specifici per il Paese di riferimento; Dynamics 365 Supply Chain Management introdurrà funzioni self-service, potenziamenti per la gestione degli asset e un nuovo servizio per gli inventari.

A differenza delle applicazioni descritte, che riguardano specifiche funzioni o aree aziendali, quelle della Power Platform sono più trasversali. Anche qui debutteranno novità interessanti: Power Automate potrà sfruttare nuove capacità di robotic process automation (Rpa) utili per automatizzare il funzionamento di applicazioni tramite comandi semplici; Power Apps consentirà una migliore usabilità e sofisticatezza delle app create. Il prodotto principe, Power BI, sarà invece potenziato in quattro aree descritte da Microsoft come “esperienze intuitive, una piattaforma di Business Intelligence unificata, i Big Data analytics e l’intelligenza artificiale pervasiva”.