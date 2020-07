GTT: la tecnologia SD-Wan sarà protagonista nel 2020 Da una ricerca condotta da GTT Communications emerge che la maggioranza delle aziende potrebbe scegliere un approccio software-defined anche nella gestione della rete geografica. Pubblicato il 02 luglio 2020 da Redazione

Alla fine dello scorso anno, secondo una ricerca di GTT Communicatons per la quale sono stati interpellati oltre 1.480 decisori IT e responsabili di rete in 12 paesi, il 96% di questi prevedeva di modernizzare la propria rete aziendale entro il 2020, dei quali il 66% per supportare la costante innovazione nei servizi e nelle tecnologie e il 30% per soddisfare la crescente domanda di capacità. Durante la crisi, derivante dalla pandemia da Covid-19, le reti sono state messe alla prova come mai in precedenza, ed è probabile che gli investimenti previsti possano essere mantenuti, anche se in misura minore.

Date le sfide che la connettività cloud impone, le aziende stanno pensando a come gestire la rete sottostante per supportare in tutta sicurezza le applicazioni cloud, che richiedono maggiore flessibilità, agilità e scalabilità. La tecnologia Software Defined Wan (SD-Wan) offre un nuovo approccio. Infatti combina hardware e software presso la sede dell’utente con una funzione di intelligence centrale, in grado di comprendere le prestazioni della rete e di garantire una maggiore sicurezza alle applicazioni nel cloud.

La ricerca mette in luce come la tecnologia Software Defined-Wan (SD-Wan) potrebbe ricoprire un ruolo da protagonista nel 2020. Il 68% delle organizzazioni, infatti, ha considerato la possibilità di implementare una Wan ibrida (con SD-Wan) o pianificato una strategia SD-Wan per il 2020. L'obiettivo primario dei decisori interrogati, con il 31% delle preferenze, è quello di migliorare la sicurezza e proteggere le informazioni veicolate sulla rete pubblica, con i parametri dei protocolli di sicurezza esistenti. Tra tutti i paesi intervistati, l'Italia è quella con l’approccio software-defined più graduale, con l'85% dei decisori IT che prevede nel 2020 di utilizzare in qualche modo questa tecnologia.