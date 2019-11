Hp potrebbe acquisire Xerox per avere il dominio del printing Indiscrezioni del Wall Street Journal profilano l’ipotesi, ancora tutta da confermare. Entrambe le società attraversano una fase di trasformazione. Pubblicato il 06 novembre 2019 da Valentina Bernocco

Xerox e HP: si profila l’ipotesi di una nuova acquisizione nel campo delle stampanti e non solo. L’indiscrezione giunge da una fonte affidabile come il Wall Street Journal, secondo cui il colosso di Palo Alto starebbe considerando l’acquisto della storica azienda produttrice di stampanti e fotocopiatrici, oggi anche impegnata nella fornitura di servizi documentali (un po’ come tutti gli operatori del settore printing).

A detta di “persone informate sui fatti”, il consiglio di amministrazione di Xerox starebbe considerando di proporre un’offerta di vendita di quote che, se accettata, permetterebbe di generare 2 miliardi di dollari di risparmi annui. Al momento non c’è garanzia che l’affare vada in porto o che ci vada in questi termini, e le due aziende contattate dai giornalisti hanno preferito non confermare né smentire.

Xerox ha sicuramente attraversato una fase di profonda trasformazione, tra operazioni riuscite e non. A fine 2016 le attività relative ai servizi di i business process sono state trasferite su una nuova società, Conduent, mentre Xerox ha focalizzato la strategia sulla gestione documentale e sull’outsourcing documentale. C’è stata poi la complicata relazione con Fujifilm, il mancato accordo sulla fusione e ora la vendita di una parte degli interessi detenuti nella storica joint-venture con la società giapponese. Quest’anno, inoltre, Xerox ha avviato una riorganizzazione incentrata sulla creazione di una holding. in vista di una quotazione in Borsa.

D’altra parte anche HP ha recentemente voltato pagina: Dion Weisler, dopo quattro anni da chief executive officer, ha dato le dimissioni per ragioni personali, passando la palla a Enrique Lores, un veterano dell’azienda. Fresco di nomina, Lores ha annunciato un piano di ristrutturazione che includerà il taglio di circa novemila posti di lavoro e potrà garantire un miliardo di dollari di risparmio annuo. Una domanda sorge spontanea: le stampanti sono ancora un ambito strategico, in un mondo orientato verso la digitalizzazione? Per Hp evidentemente sì, alla luce dell’accordo da oltre un miliardo di dollari che tre anni fa ha permesso di acquisire la divisione printing di Samsung. Ora l’acquisto di Xerox permetterebbe all’azienda di Palo Alto di accentrare ancor più market share nelle proprie mani e di diventare uno tra i principali punti di riferimento per le necessità hardware dell’utenza business (soprattutto) e consumer, con un’offerta amplissima di computer, stampanti e multifunzione.