Hpe Modular Smart Array, la soluzione di storage per le Pmi

Hpe Cloud Volumes Backup aiuta le aziende a risparmiare liquidità ed eseguire in modo semplice il backup nel cloud. Le piccole imprese che forniscono attività on-demand possono gestire più facilmente le loro applicazioni distribuite e i workload.

Hewlett Packard Enterprise (Hpe) ha presentato la generazione 6 dell’Hpe Modular Smart Array (Msa). L’obiettivo è aiutare le piccole e medie imprese a concentrarsi sulla crescita del proprio business con una soluzione storage entry-level hybrid-flash, che offre prestazioni e automazione per i piccoli budget.

Con Hpe Msa le Pmi hanno a disposizione una soluzione di storage entry-level aggiornata e che continua a migliorare, grazie a nuovi data services e un'architettura moderna, per salvaguardare la liquidità. Inoltre consente alle piccole imprese, che forniscono attività on-demand - come lo streaming dei media e la formazione online - di gestire più facilmente le loro applicazioni distribuite e i workload.

"Hpe ha continuamente costruito e perfezionato la famiglia di prodotti Msa per sei generazioni, concentrandosi sull'equilibrio tra prestazioni e convenienza, oltre che sulla semplicità e sull'esperienza del cliente", afferma Chris Powers, Hpe Vp e Gm per Big Data and Collaborative Platform Development. "Hpe Msa sta aiutando le Pmi fornendo le prestazioni e l'automazione di cui hanno bisogno per mantenere in funzione la loro attività. Siamo orgogliosi di fornire ai nostri clienti una soluzione affidabile e veloce a un prezzo accessibile, in modo che le loro aziende possano servire i loro clienti in modo efficiente".