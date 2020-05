Huawei è sotto tiro Usa e Tsmc stoppa gli ordini dell’azienda cinese A causa delle ulteriori restrizioni applicate dagli Stati Uniti sulle esportazioni, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company blocca le forniture di chip al produttore asiatico. Pubblicato il 19 maggio 2020 da Redazione

Tsmc (Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company), il più grande produttore mondiale di semiconduttori per conto terzi, non accetterà nuovi ordini da parte di Huawei Technologies, il suo maggiore cliente dopo Apple. Secondo il sito Nikkei Asian Review, il colosso dei chip avrebbe deciso di adeguarsi ai nuovi controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti. Le restrizioni, annunciate venerdì scorso dal Bis (Bureau of Industry and Security), limitano la capacità di Huawei di utilizzare la tecnologia e il software statunitense per progettare e produrre le proprie Cpu all'estero.

Lo stop non riguarda gli ordini già in essere o i chip in produzione, se il materiale potrà essere spedito prima del 14 settembre. Tsmc produce molti dei processori avanzati utilizzati da Huawei per i suoi device, inclusi gli smartphone.

Lo stesso giorno dell'annuncio del Dipartimento del Commercio, Tsmc ha dichiarato che intende aprire in Arizona una nuova fabbrica di chip, fatto di cui abbiamo già parlato. Il progetto, che prevede un investimento di 12 miliardi di dollari, avrà il sostegno dello stato e del governo federale degli Stati Uniti. Una volta aperto, lo stabilimento consentirà a un numero maggiore di clienti statunitensi - tra cui Apple - di produrre i propri chip in territorio americano.