Huawei esagera: Atlas 900 è il “cervello” più veloce per l’AI Il nuovo cluster permette di allenare le applicazioni di AI più velocemente che mai, grazie a migliaia di processori Ascend 910 e interfacce di connettività di ultima generazione. Come utilizzare 500mila Pc. Pubblicato il 19 settembre 2019 da Redazione

Huawei presenta il più veloce “cervello” in cui l’intelligenza artificiale può essere allenata: Atlas 900, il “cluster per il training dell’AI più veloce al mondo”, annunciato a Shangai durante l’evento “Huawei Connect 2019” dal deputy chairman dell’azienda, Ken Hu. Oltre che agli smartphone e ai sistemi di rete, il colosso tecnologico cinese pensa dunque anche all’hardware a supporto dell’intelligenza artificiale, il che significa innanzitutto processori.

Hu ha sottolineato la crescente necessità di risorse di calcolo, che oggi e ancor più domani serviranno per far funzionare applicazioni complesse, dalla guida autonoma alle previsioni del tempo, dall’edge computing ai telescopi. Il computing diventerà la base di ogni cosa, ha detto il chairman.

E Huawei non vuole perdere l’occasione. “Atlas 900”, ha detto Hu, “è una centrale elettrica che alimenta l’AI computing e che potrà essere largamente impiegata per fare ricerca scientifica e portare innovazione nelle azienda”. Oggi già vediamo in azione applicazioni di intelligenza artificiale al servizio della scienza, della medicina, degli analytics aziendali, ma le risorse di calcolo faticano a stare al passo con le esigenze di tali applicazioni, creando dei colli di bottiglia. Di conseguenza possono volerci mesi per mettere in esecuzione l’applicazione e per allenare gli algoritmi. Ma con Atlas 900, assicura Huawei, i tempi si riducono: il training dei software dura il 15% in meno rispetto a quello del secondo sistema più veloce al mondo.

Per i calcoli il sistema impiega migliaia di chip Ascend 910, mentre per il trasferimento dei dati utilizza interfacce di connessione Hccs, PCIe 4.0 e 100 G RoCE. Il risultato è una soglia di prestazioni massime che arriva a 1.024 petaflop in formato 16 bit floating point, l’equivalente della potenza di 500mila computer messi insieme. Oggi Atlas 900 ha già un cliente illustre, come annunciato sul palco dell’evento di Shangai: Ska, cioè Square Kilometre Array, il gigantesco radiotelescopio attualmente in costruzione in Australia e Sud Africa (è coinvolto nel progetto anche l’Istituto Nazionale di Astrofisica).

Oltre a questo prodotto, durante “Huawei Connect 2019” è stata presentata anche la strategia dell’azienda cinese per l’intelligenza artificiale. Dopo aver già sviluppato un’architettura di calcolo ah hoc, battezzata Da Vinci, Huawei continuerà a investire sia nella ricerca sia nello sviluppo di processori per l’AI (che però non venderà direttamente, bensì fornirà ai clienti in forma di potenza di calcolo attraverso servizi cloud). Per costruire un “ecosistema aperto”, infine, l’azienda investirà 1,5 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni: serviranno a incentivare e supportare circa cinque milioni di sviluppatori.