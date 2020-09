Huawei getta le basi per portare HarmonyOS sugli smartphone Alla conferenza degli sviluppatori, la società cinese ha presentato la seconda versione dell’SDK, che da dicembre potrà essere usata anche per questi dispositivi. Il Progetto OpenHarmony dovrebbe portare alla realizzazione di un sistema operativo open source. Pubblicato il 11 settembre 2020 da Redazione

HarmonyOS ha fatto un (piccolo) passo avanti. Huawei, che si trova a dover gestire l’impossibilità di usare i servizi Google sui suoi smartphone, sta lavorando da oltre un anno a un sistema operativo alternativo ad Android, in modo da poter offrire sui suoi dispositivi un ecosistema completo, in grado di rivaleggiare con la piattaforma del colosso statunitense. Negli ultimi 12 mesi la prima versione di HarmonyOS ha fatto capolino, sul mercato cinese, solo su alcuni televisori e dispositivi di comunicazione, ma con la seconda versione annunciata ieri da Richard Yu, Ceo responsabile delle attività consumer, le cose potrebbero cambiare.

Alla conferenza degli sviluppatori che si è tenuta a Shenzen, Huawei ha reso disponibile una versione beta dell’SDK HarmonyOS 2.0. Anche se questa release supporta esclusivamente smartwatch, autoradio e TV, a dicembre dovrebbe arrivare anche una versione dell’SDK che comprende gli smartphone. Ciò potrebbe tradursi in dispositivi dotati di questo sistema operativo nel corso del prossimo anno.

Il progetto OpenHarmony dovrebbe permettere agli sviluppatori di realizzare una versione open source del sistema operativo, analogamente a quanto avviene con l’Android Open Source Project (AOSP). Attualmente il progetto supporta solo dispositivi che hanno fino a 128 megabyte di RAM, ma ad aprile del prossimo anno questo limite verrà alzato a 4 gigabyte per essere poi eliminato completamente a ottobre.

Come si intuisce da questa roadmap, la via per arrivare a un vero concorrente della piattaforma Google è ancora lunga, e oltretutto è molto probabile che il progetto rimanga radicato al mercato cinese. Le basi sono comunque state messe: vedremo come si svilupperà il progetto di Huawei.