Huawei lavora senza sosta all’alternativa ad Android Il sistema operativo proprietario della casa cinese potrebbe arrivare già a settembre. L’azienda starebbe sviluppando due versioni: Oak Os per il mercato internazionale e HongMeng Os per il proprio Paese. Pubblicato il 10 giugno 2019 da Redazione

Huawei starebbe “spremendo” sviluppatori e ingegneri per riuscire a lanciare in autunno il proprio sistema operativo mobile alternativo ad Android. Le voci sull’esistenza di una piattaforma proprietaria si sono amplificate a dismisura nell’ultimo periodo, complice l’inserimento delle aziende cinesi nella lista nera commerciale degli Stati Uniti, che ha costretto i colossi hi-tech a stelle e strisce a interrompere almeno temporaneamente i rapporti con i clienti del Paese del Dragone. Una delle vittime eccellenti di questa guerra commerciale è proprio Huawei, che rischia di non avere più accesso a tutti i servizi di Android garantiti da Google (quella parte del codice che non ricade sotto le licenze open source dell’ecosistema). Per evitare di trovarsi senza software per i propri dispositivi, Huawei starebbe sviluppando un’alternativa interamente prodotta in casa.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore le versioni della piattaforma sarebbero due. Una, chiamata HongMeng Os, sarebbe destinata al mercato cinese, mentre Oak Os sarebbe pensato per il resto del mondo. Il bando imposto dagli Usa avrebbe quindi costretto il gigante di Shenzhen ad accelerare drasticamente i tempi di sviluppo. Il software si troverebbe già nelle fasi finali di test e potrebbe fare la sua comparsa già fra agosto e settembre, in concomitanza della presentazione dei Mate 30.

Ma la partita non è ancora decisa. Attualmente il divieto di intrattenere rapporti commerciali con i player americani è sospeso fino al 19 agosto e il lavoro diplomatico fra Usa e Cina potrebbe scongelare la situazione, riaprendo i canali di rifornimento per Huawei e per le altre aziende del Dragone. Steven Mnuchin, Segretario al Tesoro, ha dichiarato che una nuova intesa con Pechino potrebbe allentare la morsa sul produttore cinese.

Ma, probabilmente, a giocare un ruolo determinante saranno anche le società statunitense direttamente interessate. Google, per esempio, ha già mandato un chiaro segnale di allarme al governo a stelle e strisce, sostenendo che qualsiasi alternativa ad Android sviluppata da compagnie cinesi potrebbe causare delle falle nella sicurezza. La chiusura voluta da Donald Trump per proteggere gli interessi americani nel cyberspazio potrebbe quindi trasformarsi in un boomerang per Washington e per gli utenti di mezzo mondo.

È ovvio che Big G non voglia inoltre perdere un cliente importante come Huawei, secondo player del mercato degli smartphone dietro a Samsung (ma con il dichiarato scopo di conquistare il primo posto). E la fornitura di Android è solo la punta dell’iceberg, perché dietro la produzione di dispositivi Huawei si trovano anche molte altre aziende degli Usa, come Qualcomm e Intel (solo per citare due nomi celebri), destinate anch’esse a perdere commesse importanti.