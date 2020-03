Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+ sono il trionfo dell’immagine Il comparto fotografico - a quattro, cinque e addirittura sei lenti - è la carta vincente dei tre nuovi modelli di smartphone presentati dall’azienda cinese. Debutta, ma solo su P40 Pro e P40 pro+ un nuovo design curvo sui quattro lati. Pubblicato il 26 marzo 2020 da Redazione

Huawei si distrae dai guai del coronavirus con il lancio di un nuovo smartphone, il Huawei P40, declinato in realtà in tre versioni: P40 classico, P40 Pro e P40 Pro+. La caccia agli acquisti probabilmente non scatterà istantanea in molti Paesi, mentre in Cina il momento più critico sembra superato e la stessa Huawei ha riaperto molte fabbriche (il 90% dei dipendenti in è tornato al lavoro). Ma ugualmente la linea “P” rappresenta la fascia alta di uno tra i principali marchi di telefoni cellulari al mondo ed è degna di attenzione per le sue caratteristiche tecniche, in particolare quelle relative al comparto fotografico.

Il P40 è un dispositivo con schermo Oled da 6,1 pollici che può vantare una risoluzione di 2640x1200 pixel (475 ppi), mentre i modelli Pro e Pro+ misurano 6,58 pollici in diagonale e presentano l’incurvatura “edge” su tutti e quattro i lati: Huawei lo chiama “overflow display”. Il peso, non leggerissimo, trova giustificazione nella presenza di quattro, cinque o addirittura sei fotocamere, a seconda dei modelli.

Su tutti e tre ci sono anteriormente c’è una lente da 32 megapixel associata a sensore a infrarossi e posteriormente lente principale da 50 megapixel, una ultragrandangolare (da 16 MP sul Huawei P40 e da ben 40 MP sulle altre due varianti) e un teleobiettivo (con ingrandimento ottico 3x oppure 5x). Sui soli P40 Pro e P40 Pro + è presente, in aggiunta a tutto questo, anche il sensore di profondità ToF e i solo P40 Pro+ vanta anche un secondo teleobiettivo che arriva a 10x di ingrandimento ottico (l’equivalente di una lente 240 mm).

Huawei assicura di aver migliorato anche sia l’hardware sia i software di analisi dell’immagine per garantire una migliore resa dell’HDR, scatti notturni più nitidi, maggiore stabilizzazione dell’immagine e una migliore modalità ritratto, mentre le operazioni di postproduzione diventano più sofisticate (con la possibilità, per esempio, di eliminare da una foto l’immagine riflessa da un vetro). Lo smartphone può anche registrare, sia con la fotocamera anteriore sia con quelle posteriore, video in risoluzione 4K, in timelapse 4K e slow motion fino a 7680 fps.

Le caratteristiche hardware fondamentali non cambiano sui tre modelli, tutti dotati di processore Kirin 990 e di 8 GB di memoria Ram (o più, a seconda delle configurazioni), nonché di modem che supporta le reti 5G. Diversa invece la batteria, da 3.800 mAh per il P40 classico e da 4.200 mAh per le altre due varianti. Altra nota di merito è, sui P40 Pro e Pro+, la certificazione IP68, che mette al riparo da polvere e liquidi anche se il telefono cade in un metro e mezzo di acqua.

Una elemento non troppo vincente è forse l’assenza delle applicazioni Google normalmente preinstallate sui dispositivi Android. Il divieto di vendita alle società cinesi imposto dal governo statunitense alle aziende nazionali ha interrotto i rapporti commerciali tra Google e Huawei, ma ugualmente il P40 impiega il sistema operativo Android 10, senza però proporre né il Play Store, né Gmail né Maps. I nuovi smartphone saranno disponibili sul mercato europeo a partire dal 7 aprile, al prezzo di 799 euro per il Huawei P40 classico, 999 euro per il P40 Pro e di 1.399 euro per il P40 Pro+.