Huawei promette all'Italia investimenti miliardari e posti di lavoro Da Milano il Ceo di Huawei Italia, Thomas Miao, ha annunciato 2,75 miliardi di euro di investimenti e tremila posti di lavoro (fra assunzioni e indotto). Pubblicato il 15 luglio 2019

In Italia Huawei non fa marcia indietro, ma anzi accelera: ha promesso mille posti di lavoro diretti, duemila di indotto, e 2,75 miliardi di euro di investimenti nel nostro Paese, da compiersi entro tre anni. L’amministratore delegato per l’Italia della società di Shenzhen, Thomas Miao, ha annunciato l’ambiziosa strategia nel corso di un evento tenutosi a Milano (la presentazione della mostra “Leonardo mai visto”, di cui Huawei è sponsor), gettando indubbiamente una luce positiva sulle prospettive occupazionali e commerciali dell’azienda nel nostro Paese. Si è infatti parlato di tagli della produzione su scala mondiale e negli Stati Uniti, secondo gli ultimi rumors del Wall Street Journal, l’azienda avrebbe deciso di licenziare centinaia di dipendenti di una sua sussidiaria dedicata a ricerca e sviluppo: certo, una conseguenza delle limitazioni commerciali e delle critiche giunte da Washington in direzione delle società cinesi.

Al momento, viste le ambigue posizioni emerse dal G20 di Osaka, non è chiaro se Huawei debba restare nella lista nera delle 70 aziende considerate potenziali nemiche degli Stati Uniti. Nella conferenza stampa milanese, riporta Rainews, il Ceo per l’Italia ha detto di attendersi buone notizie ma Huawei proseguirà con la propria strategia (che prevede, tra le altre cose, lo sviluppo di un sistema operativo per smartphone, alternativo ad Android). Miao spera che “potremo andare avanti con il piano A, perché il piano B prevede lo scenario peggiore e nessuno vuole che il peggio accada”.

Ora la “via della seta” cino-statunitense sembra sul punto di riaprirsi, ma Huawei ha deciso di puntare più decisamente sull’Europa, a prescindere dalle future scelte del governo di Trump. In italia, secondo le dichiarazioni fatte da Miao, saranno investiti “1,9 miliardi di dollari in acquisto di forniture, 1,2 miliardi in marketing e operations e 52 milioni in ricerca e sviluppo”.

Thomas Miao, Ceo di Huawei Italia

In conferenza stampa il Ceo ha elogiato i rapporti tra Cina e Stivale, definendoli “due Paesi che da un punto di vista economico sono ben accoppiati. L'Italia ha bisogno della Cina e la Cina ha bisogno dell'Italia: da un punto di vista commerciale sono molto ottimista”. In riferimento al Decreto Legge dell’11 luglio con cui il governo di Giuseppe Conte aumenta i propri poteri di regolamentazione sulle infrastrutture ritenute strategiche, dunque anche sulle reti 5G (il cosiddetto “golden power”), Miao ha detto di voler chiedere per le vendite di apparati 5G “regole efficienti, trasparenti e giuste”. Quelle attuali non lo sono, secondo Huawei, dal momento che si applicano in modo discriminante ai fornitori non europei e non a tutti. Huawei non si sottrae, ma chiede parità di trattamento: “Il golden power dovrebbe essere applicato a tutti i player, per essere sicuri che dal primo giorno abbiamo una infrastruttura sicura e affidabile”, ha rimarcato Miao.