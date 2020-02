Huawei punta sulla Francia, 200 milioni di euro per il 5G La società di Shenzhen ha annunciato un investimento per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo da cui usciranno apparati per le comunicazioni wireless 4G e 5G, destinati al mercato europeo. Pubblicato il 28 febbraio 2020 da Redazione

Il 5G di Huawei vuol essere più forte della guerra commerciale di Donald Trump e anche dei rallentamenti della produzione imposti dall’emergenza del coronavirus. L’azienda cinese ha annunciato di essere pronta a spendere oltre 200 milioni di euro per realizzare in Francia un nuovo stabilimento in proprietà: sarà dedicato alla produzione di componenti e apparati per le comunicazioni wireless 4G e 5G, principalmente destinati ai mercati europei.

Non è stato comunicato, per il momento, il nome della località designata a ospitare il nuovo impianto. I 200 milioni di euro serviranno sia all’acquisto del terreno sia alla costruzione dell’edificio sia all’equipaggiamento delle linee produttive. Huawei prevede di creare con questo nuovo progetto circa 500 posti di lavoro (che andranno ad aggiungersi ai 1.200 già creati in Europa) e di realizzare annualmente una quantità di prodotti corrispondente a 1 miliardo di euro di valore.

Sul perché della scelta transalpina, l’azienda ha spiegato che “essendo uno tra i più avanzati centri manifatturieri nel mondo, la Francia ha una infrastruttura industriale matura e risorse lavorative altamente specializzate, inoltre la sua posizione geografica è ideale per Huawei. Questo impianto manifatturiero si aggiungerà alla catena del valore integrata europea di Huawei, migliorando il tempismo e l’affidabilità delle consegne ai clienti europei”.

Il nuovo stabilimento permetterà quindi di migliorare l’intera catena produttiva e commerciale per il mercato europeo, a partire dalle attività di ricerca & sviluppo e proseguendo con il procurement, la produzione, le vendite, la logistica, i servizi e le risorse umane.