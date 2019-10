Huawei supera la tempesta, crescono smartphone e contratti 5G Il giro d’affari della società di Shenzhen sale del 24,4% su base annua. Ad oggi, nonostante la guerra commerciale con gli Usa, ha chiuso una sessantina di contratti commerciali per il 5G. Pubblicato il 16 ottobre 2019 da Redazione

Nel 5G, Huawei ha già superato un traguardo: oltre sessanta accordi commerciali chiusi con operatori di telecomunicazione di tutto il mondo, che incuranti delle posizioni della Casa Bianca e delle agenzie di intelligence statunitensi hanno scelto di affidarsi agli apparati e ai software di rete della società di Shenzhen. La notizie è giunta all’interno di una nota ufficiale di Huawei, in cui si svela anche che l’azienda ha già consegnato alle telco clienti oltre 400.000 unità di antenne 5G Massive MiMo, e che “la fornitura dei dispositivi a trasmissione ottica, della comunicazione dati e dei prodotti It di Huawei sono cresciute costantemente”. L’annuncio rientra in quello, più ampio, sui risultati finanziari relativi al terzo trimestre 2019, per i quali da sempre la società si riserva di comunicare una piccola selezione di dati e non l’intero scenario.

Ciò che sappiamo è che durante i primi nove mesi di quest'anno Huawei ha raccolto 85,68 miliardi di dollari di ricavi, ovvero il 24,4% in più rispetto ai primi tre trimestri del 2018. Da inizio gennaio a fine settembre 2019, inoltre, il margine di profitto netto è stato dell'8,7%. I numeri abbracciano le tre divisioni interne della società, incentrate sui dispositivi consumer (Consumer Business),sull’offerta rivolta alle telco (Carrier Business) e sui prodotti e servizi per le aziende (Enterprise Business), che rispettivamente rappresentano grosso modo la metà, il 40% e il 10% del giro d’affari.

Huawei sostiene di aver aumentato quest’anno la propria “stabilità operativa e organizzativa”, focalizzando la propria strategia “sull'infrastruttura Ict e sui dispositivi intelligenti, con un costante incremento dell'efficienza e della qualità delle sue operazioni”.

Nel settore Enterprise, quest’anno è stata lanciata la piattaforma digitale Horizon, rivolta a clienti del mondo imprenditoriale ma anche a settori come pubblica amministrazione, servizi pubblici, finanza, trasporti ed energetico; hanno debuttato, inoltre, nuovi servizi cloud.

Per quanto riguarda gli smartphone, nei nove mesi sono stati distribuiti oltre 185 milioni di pezzi, circa il 26% in più rispetto ai livelli di un anno prima. Sono cresciuti anche (ma non si specifica di quanto) altri prodotti consumer come PC, tablet, dispositivi indossabili e i prodotti audio. In occasione dell’annuale conferenza tenutasi a Shangai, Huawei ha anche annunciato l’intenzione di investire 1,5 miliardi di dollari per reclutare sviluppatori software: una strategia che probabilmente è funzionale alla crescita del sistema operativo proprietario, HarmonyOS e al tentativo di allentare la dipendenza da Android.