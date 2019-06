I container di A10 Networks corrono veloci Le soluzioni Thunder Containers migliorano le prestazioni e la sicurezza delle applicazioni in ambienti multi-cloud. Pubblicato il 17 giugno 2019 da Redazione

A10 Networks punta sulle prestazioni delle applicazioni containerizzate. L’azienda ha introdotto Thunder Containers nel proprio portafoglio di soluzioni multi-cloud, per consentire ai clienti di eseguire con più sicurezza i carichi di lavoro. I prodotti basati Thunder Containers aiutano supportano un insieme di architetture applicative, dai tradizionali microservizi monolitici a quelli distribuiti, utilizzando lo stesso codice, la stessa modalità di gestione all-inclusive, Api e funzionalità identiche per aiutare le aziende a unire servizi nuovi e legacy. Con un occhio di riguardo, come detto, alle prestazioni. Le soluzioni A10 Networks Thunder Application Delivery Controller (Adc), Carrier-Grade Networking (Cgn) e Convergent Firewall (Cfw) toccano throughput fino a 200 Gbps.

Thunder Containers è supportato da Kubernetes ed è compatibile con i server standard Intel x86. Può inoltre essere esteso negli ambienti dei maggiori cloud provider, inclusi Amazon Web Services (Aws), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (Gcp), oltre che nei data center privati. In combinazione con il modello di licenza Flexpool, i clienti possono associare la capacità di allocazione flessibile e redistribuzione delle risorse per le applicazioni in esecuzione sulla nuvola.

Infine, l’integrazione con A10 Harmony Controller offre inoltre ai clienti visibilità, una gestione centralizzata per operazioni ricorrenti e sicurezza in tutti gli ambienti multi-cloud. Thunder Containers sarà disponibile dal terzo quadrimestre del 2019.