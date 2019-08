I conti di Lenovo crescono per l’ottavo trimestre consecutivo Nel primo quarter dell’anno fiscale l’azienda ha ottenuto un fatturato di 12,5 miliardi di dollari. Cala il giro d’affari della divisione Data Center, ma si tratta di un effetto transitorio a detta di Lenovo. Su quest’ambito si gioca il futuro. Pubblicato il 20 agosto 2019 da Redazione

Per otto trimestri consecutivi il fatturato di Lenovo è cresciuto: i numeri del primo quarter dell’anno fiscale si aggiungono a quelli dei sette precedenti, disegnando una curva ascendente continua, senza cali. Nel trimestre il fatturato ha raggiunto un valore di 12,5 miliardi di dollari, mentre l’utile prima delle imposte ha toccato i 240 milioni di dollari, migliorando decisamente il risultato di un anno prima (che era stato di 127 milioni di dollari in meno) Anche il reddito netto è più che raddoppiato, raggiungendo i 162 milioni di dollari, mentre l’’utile base per azione nel primo trimestre è stato di 1,37 centesimi di dollaro.

L’azienda ha dato il merito alla propria strategia, battezzata di “intelligent transformation”, che sta permettendo di “crescere in modo sostenibile e redditizio” e di perseguire l’obiettivo di una maggiore efficienza operativa, come spiegato dal presidente e Ceo, Yang Yuanqing. Il resto dell’opera è merito di una distribuzione geografica amplissima ed equilibrata dal punto di vista del giro d’affari, nonché di un’offerta che include computer, dispositivi mobili, semiconduttori, server, sistemi di storage e di rete. A proposito del networking, i dirigenti dell’azienda recentemente hanno dichiarato di voler spingere l’acceleratore su questa componente, così da poter guadagnare punti nel mercato dei prodotti per data center.

Nel trimestre, il fatturato della divisione PC and Smart Devices è cresciuto anno su anno del 12%, conseguendo il profitto più alto di sempre in un primo quarter fiscale. Le vendite di personal computer hanno permesso a Lenovo di crescere più della media del mercato (che comunque è in ripresa) e di raggiungere un market share del 24,9%. Del Mobile Business Group, invece, l’azienda ha sottolineato il miglioramento della redditività e dell’utile ante imposte.

Nell’ambito del Data Center Group, la redditività è migliorata (anno su anno) per l’ottavo trimestre consecutivo ma il fatturato è calato, dinamica che la società giustifica come conseguenza “di un piccolo numero di grandi clienti cloud che hanno ridotto le dimensioni dei loro investimenti dopo una rapida crescita dell’infrastruttura nell’ultimo anno, e di una riduzione dei ricavi medi unitari a causa della diminuzione dei prezzi dei componenti”. Per i prodotti di storage, se non altro, il fatturato continua a galoppare, crescendo dell’80% anno su anno.

Nei prossimi mesi, stando alle dichiarazioni, Lenovo continuerà a puntare sul mercato dei prodotti per data center, dunque server, storage, apparati di rete, sistemi di supercalcolo, intelligenza artificiale, Internet of Thing e altro ancora.