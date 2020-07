I dipendenti Google lavoreranno a casa per un altro anno Questa è la decisione annunciata dal Ceo dell’azienda: non tutti, ma la maggior parte continueranno in remote working, soprattutto negli Stati Uniti dove la pandemia da Covid-19 è ancora molto attiva. Pubblicato il 28 luglio 2020 da Redazione

Il Covid-19 è ancora qui, in mezzo a noi. Questo sembra essere il pensiero di Google, dal momento che l'amministratore delegato Sundar Pichai ha annunciato ai dipendenti che molti di loro avrebbero lavorato da casa fino al luglio 2021 come minimo. Esatto: ancora un anno intero di remote working, almeno negli Stati Uniti.

Il Wall Street Journal (Wst) riporta che l'annuncio è un modo per Sundar Pichai di garantire ai lavoratori dell’azienda un minimo di certezza in tempi altrimenti incerti. Il Ceo di Google afferma, rivolgendosi ai dipendenti: "So che non è stato facile. Spero che questo vi offrirà la flessibilità di cui avete bisogno per conciliare il lavoro con la cura verso voi stessi e i vostri cari nei prossimi 12 mesi”.

Questa nuova scadenza - Google aveva precedentemente affermato che i dipendenti avrebbero lavorato da casa fino alla fine del 2020 - suggerirebbe che la società non abbia fiducia nella propria capacità di creare un ambiente di lavoro sicuro con la pandemia ancora in corso. Secondo quanto riferito dal Wst, la decisione di prolungare il remote working interessa la maggior parte dei 200.000 lavoratori di Google (compresi i liberi professionisti) e non si limita a quelli negli Stati Uniti.

Altri giganti della tecnologia, come Facebook e Apple, potrebbero seguire l’esempio di Google. In un live streaming dello scorso maggio, Mark Zuckerberg ha annunciato che alcuni dipendenti di Facebook avrebbero richiesto di lavorare da casa in modo permanente, con una riduzione di stipendio corrispondente per "adeguarlo alla posizione". Apple il mese scorso, come riportato da Bloomberg, ha informato i dipendenti che "non si prevede un ritorno completo entro la fine dell'anno" per chi lavora negli Stati Uniti. Twitter offre la possibilità ad alcuni di operare in remote working per sempre, come del resto anche Slack.