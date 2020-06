I dispositivi smart di Google diventano ancora più intelligenti I device, che supportano l’assistente vocale Assistente Google, beneficeranno di nuove funzionalità. Tra queste Voice Match e la possibilità di scegliere lo speaker predefinito. Pubblicato il 12 giugno 2020 da Redazione

Tutti i dispositivi che integrano Assistente Google, l’assistente vocale dell’azienda, saranno dotati di nuove funzioni che, come specificato dal product manager Praveen Chandran in un post sul blog “sono frutto di un costante impegno della società per supportare un ecosistema aperto e offrire funzionalità di Google Assistant a tutti e a livello globale". Entro la settimana sarà ultimato il roll-out.

Tra le più significative l’aggiunta di Voice Match. Questa funzione consente all’Assistente Google di riconoscere la voce di ogni singolo utente - per esempio per capire con quale membro di una famiglia sta “parlando” - e quindi di personalizzare le risposte, incluse quelle relative al calendario o alla viabilità nella zona in cui si lavora. Si possono registrare fino a sei voci diverse.

Un’altra funzione interessante è quella che offe la possibilità di selezionare l’altoparlante predefinito, per qualsiasi dispositivo che supporti l’Assistente Google: basta entrare nelle impostazioni, attraverso l’app Google Home, e scegliere lo speaker. Così si può decidere che, pur impartendo il comando dal device in cucina, la musica venga riprodotta da quello presente in soggiorno, magari più potente.

Sempre dall’app Google Home si potrà regolare, sia sugli speaker intelligenti sia sugli smart display, la reattività alla hotword "Hey Google", che si utilizza per attivare l’Assistente Google e impartire comandi.