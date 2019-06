I nuovi smart display di Facebook arriveranno in autunno L’azienda ha confermato la seconda generazione di schermi intelligenti, con supporto per videochiamate cifrate tramite Whatsapp e molto altro. Pubblicato il 11 giugno 2019 da Redazione

Per Facebook è già arrivato il momento di aggiornare Portal. Il social network ha svelato la prima versione del proprio smart display lo scorso ottobre ma, secondo quanto dichiarato da Andrew Bosworth, vicepresidente della divisione realtà aumentata e virtuale di Facebook, presto saranno annunciate alcune novità. Intervistato durante la Code Conference organizzata dalla testata Recode, il manager ha confermato l’arrivo di nuovi fattori di forma per Portal. Diverse indiscrezioni emerse nelle scorse settimane puntavano a un progetto chiamato “Ripley”, che permetterebbe di applicare una webcam al proprio televisore trasformando così l’apparecchio in un enorme smart display personalizzato.

Le nuove soluzioni, che dovrebbero arrivare in autunno, potrebbero inoltre concentrarsi di più sulla privacy, sposando in questo modo la strategia delineata da Mark Zuckerberg in persona all’ultima conferenza per sviluppatori F8. Il fondatore di Facebook aveva dichiarato che “il futuro è privato”, sottolineando la volontà dell’azienda di puntare in futuro su strumenti in grado di mettere in contatto fra loro cerchie di persone più ristrette.

Una presa di posizione necessaria per il social network, funestato da numerosi scandali riguardanti la gestione dei dati degli utenti. Ciò non ha fermato Facebook dal proporre una soluzione hardware capace di creare un avamposto fisico nelle case delle persone. Secondo Bosworth, Portal sta vendendo molto bene (ma non sono state fornite cifre esatte) e un dispositivo di questo genere rappresenta l’alba di nuove forme di comunicazione che avvicineranno ancora di più le persone.

Lo schermo intelligente arriverà in Europa nei prossimi mesi e, come già spiegato da Zuckerberg, la prossima generazione di terminali supporterà le videochiamate cifrate via Whatsapp e la possibilità di effettuare streaming in diretta con Facebook Live. Tutti i dati trasmessi da Portal non verranno registrati, ma serviranno esclusivamente a garantire il corretto funzionamento del dispositivo. Non resta che fidarsi della parola di Facebook.