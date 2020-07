I quattro big dell’hi-tech sotto torchio al Congresso USA Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook e Sundar Pichai, i Ceo rispettivamente di Facebook, Amazon, Apple e Google, sono stati ieri in audizione, seppure virtuale, per difendersi dalle accuse di pratiche anticompetitive. Pubblicato il 30 luglio 2020 da Redazione

Dopo 13 mesi di indagini condotte sul modo di fare business di Facebook, Amazon, Apple e Google, ieri i quattro Ceo delle aziende, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook e Sundar Pichai, in un’audizione virtuale (erano collegati in videoconferenza) con il Congresso americano, hanno dovuto difendersi dalle accuse di pratiche anticompetitive. “Queste aziende sono diventate troppo potenti, ancora di più con la pandemia, bisogna fare qualcosa”, l’atto di accusa che si leva dall’aula della commissione antitrust della Camera, dove i quattro frontman sono stati definiti “titani, imperatori dell’economia online”.

Nell’audizione si è parlato di vari argomenti. Il repubblicano Jim Jordan si è soffermato sul presunto pregiudizio delle piattaforme tech ai danni di Donald Trump. Forse c’è stato un “condizionamento” dovuto alle sparate del presidente Usa, che qualche ora prima aveva twittato: “Se il Congresso non riesce a portare correttezza e onestà nelle big tech, cosa che avrebbe dovuto fare anni fa, lo farò io con dei decreti”.

Si è parlato anche dei rapporti con la Cina. Alla domanda del repubblicano Greg Steube, se “hanno notizie dirette di furti di proprietà intellettuale operati dal governo di Pechino ai danni di imprese americane”, Zuckerberg ha sostenuto che il fatto è ben documentato, mentre gli altri si sono limitati a rispondere di non averne avuto esperienza diretta all’interno delle loro società. Ma l’elenco delle accuse è lungo e variegato. Quella mossa a tutte e quattro le aziende, che complessivamente hanno un valore di mercato di quasi 5.000 miliardi di dollari, riguarda l’abuso di posizione dominante e l’uso della forza per soffocare i rivali più piccoli. Questo vale soprattutto per Bezos, mentre Cook ha dovuto difende Apple dall’accusa si usare il pugno duro sull’App Store per bloccare i rivali e costringere gli sviluppatori a pagare elevate commissioni. Zuckerberg e Pichai, infine, sono soprattutto nel mirino dei repubblicani, che ritengono le loro piattaforme troppo faziose contro i conservatori, e sono criticate dai democratici che le accusano di non fare abbastanza per contenere i discorsi di incitamento all’odio.

Il Ceo di Amazon, Jeff Bezos, il più “emozionato” di tutti forse perché era la sua prima apparizione davanti a un panel del Congresso, ha dovuto rispondere in merito alle accuse di appropriazione indebita di dati dei venditori che operano sulla famosa piattaforma di e-commerce. Non solo. Anche del loro utilizzo per sviluppare e vendere prodotti concorrenti. Bezos si è difeso sostenendo che l’azienda ha una policy che vieta queste pratiche, ma non può garantire che non sia mai stata violata. “Credo sia giusto che Amazon venga messa sotto esame. Dovremmo farlo con tutte le grandi istituzioni, siano queste aziende, agenzie governative e organizzazioni no profit”, ha affermato Bezos, che ha poi sottolineato come “non sia una coincidenza che Amazon sia nata negli Usa. Più che ogni altro posto sulla Terra, le aziende possono iniziare, crescere e prosperare negli Stati Uniti”.

Mark Zuckerberg ha dovuto rispondere sull’acquisizione di Instagram, sull’impatto delle fake news. Sempre sulla difensiva, ha cercato di buttarla sul patriottismo “Facebook è un’azienda americana, orgogliosa di esserlo. Crediamo nella democrazia, nella libertà d’espressione, nella concorrenza e dell’inclusione sui quali si fonda l’economia Usa”, ha affermato, sottolineando come “la Cina stia costruendo la sua versione di internet su valori diversi e tenta di esportare questa visione in altri paesi”.

Sundar Pichai, Ceo di Google e di Alphabet (la capogruppo), è stato bersagliato su più fronti - per lo strapotere del motore di ricerca, per l’enorme raccolta pubblicitaria e lo sfruttamento dei dati personali degli utenti - e anche (i repubblicani) per la presunta collaborazione con la Cina nonché per il modo in cui, nei social media (YouTube), sono eliminati alcuni contenuti ritenuti falsi o fuorvianti. La destra in realtà ritiene che sia penalizzati soprattutto quelli pubblicati dai conservatori. Pichai, come Bezos, nelle sue dichiarazioni di apertura ha cercato di fare leva sulle sue origini modeste, quindi si è difeso su tutti i fronti, sostenendo che: “Come altre società cerchiamo di carpire i trend dai dati che possiamo visualizzare, e li usiamo per migliorare la nostra offerta di prodotti agli utenti”.

Tim Cook è stato interpellato in merito all’eliminazione dall’App Store, avvenuta due anni fa, di alcune app per il parental control. Qustodio e Kidslox, in particolare, hanno presentato nel 2019 un reclamo ufficiale alla Commissione europea, denunciando le severe pratiche anti-competizione e dichiarando che: “Qustodio e Kidslox, e quelle dei loro concorrenti, per anni sono state disponibili e hanno coesistito senza problemi sull'App Store”. Questo fino al momento in cui Apple, a settembre 2018, ha preinstallato il proprio servizio Screen Time su tutti i dispositivi iOS 12, attivandolo di default e impedendone la rimozione. Nella denuncia si fa presente anche che: “Screen Time utilizza tecnologie esclusive non disponibili per altri sviluppatori di app e non funziona su dispositivi non iOs, bloccando ulteriormente gli utenti nell'ecosistema Apple”. Tim Cook ha risposto che è stata una scelta motivata da ragioni di privacy: “Eravamo preoccupati per la sicurezza dei bambini”.