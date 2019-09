Identikit degli iPhone 11: prezzi, specifiche tecniche e differenze I tre nuovi smartphone di Apple, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, saranno in vendita a non meno di 839 euro, per il modello standard con 64 GB di storage, e si arriva fin quasi a 1.700 euro. Pubblicato il 11 settembre 2019 da Redazione Pagine: 1, 2, 3

Si sono fatti attendere gli iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, ieri sera a Cupertino, comparendo per ultimi sul palco dello Steve Jobs Theatre, da cui Apple ha trasmesso la diretta streaming dell’evento. Alla fine della presentazione, dopo i servizi di gaming e le serie della Apple Tv+, l’Apple Watch Series 5 e il nuovo iPad, l’azienda ha finalmente svelato i nuovi smartphone da 6,1, 5,8 e 6,5 pollici, soffermandosi soprattutto sulle caratteristiche fotografiche evolutissime dei modelli “Pro” e sulle capacità del nuovo processore A13 Bionic, grazie al quale l’iPhone diventa ancor più abile nella gestione dell’immagine e dei consumi di batteria.

Questi i dettagli tecnici e i prezzi dei nuovi iPhone 11, che a seconda del modello e della configurazione negli Stati Uniti costano da un minimo di 699 dollari a un massimo di 1.499 dollari. In Italia sarà possibile preordinarli sul sito di Apple a partire dal 13 settembre, ma la cattiva notizia è che da noi l’iPhone 11 in configurazione minima (64 GB di storage) è proposto a 839 euro, mentre in caso di permuta con un precedente modello il costo scende a 629 euro. E per avere il meglio del meglio bisogna prepararsi a sfoderare quasi 1.700 euro. Su tutti i modelli, a bordo c’è l’ultima versione del sistema operativo, iOS 13. Quanto ai colori, le varianti proposte sono bianco, nero, rosso, violetto, verde e giallo per l’iPhone 11, mentre i due iPhone 11 Pro e Pro Max arrivano in oro, grigio siderale, argento e verde notte.

iPhone 11: prezzi e scheda tecnica

Capacità: 64GB, 128GB o 256GB

Dimensioni: 75,2 X 150,9 X 8,3 mm

Peso: 194 grammi



Display

Liquid Retina HD

LCD all‑screen Multi‑Touch da 6,1" (diagonale) con tecnologia IPS

1792×828 pixel a 326 ppi

Contrasto (tipico) 1400:1

True Tone

Ampia gamma cromatica (P3)

Tocco con feedback aptico

Luminosità massima (tipica) 625 nit

Rivestimento oleorepellente a prova di impronte

Supporta la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri



Resistenza a schizzi, gocce e polvere: rating IP68 (profondità massima di 2 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529



Chip: A13 Bionic, con Neural Engine di terza generazione



Fotocamera

Doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e ultra‑grandangolo

Ultra‑grandangolo: ƒ/2.4 e angolo di campo di 120°

Grandangolo: ƒ/1.8

Zoom out ottico 2x; zoom digitale fino a 5x

Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità

Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n)

Stabilizzazione ottica dell’immagine (grandangolo)

Obiettivo a cinque elementi (ultra‑grandangolo); obiettivo a sei elementi (grandangolo)

Flash True Tone più luminoso con Slow Sync

Panorama (fino a 63MP)

100% Focus Pixels (grandangolo)

Modalità Notte

Correzioni automatiche

Smart HDR di nuova generazione per le foto

Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica

Correzione occhi rossi migliorata

Stabilizzazione automatica dell’immagine

Modalità scatto in sequenza

Geotagging delle foto

Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG



Registrazione video

Registrazione video 4K a 24 fps, 30 fps o 60 fps

Registrazione video HD (1080p) a 30 fps o 60 fps

Registrazione video HD (720p) a 30 fps

Gamma dinamica estesa per i video fino a 60 fps

Stabilizzazione ottica dell’immagine video (grandangolo)

Zoom out ottico 2x; zoom digitale fino a 3x

Zoom audio

Flash True Tone più luminoso

Video QuickTake con tracking del soggetto

Video in slow‑motion (1080p) a 120 fps o 240 fps

Video Time-lapse con stabilizzazione

Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p)

Video con autofocus continuo

Scatta foto da 8MP mentre filmi in 4K

Zoom durante la riproduzione video

Formati video registrati: HEVC e H.264

Registrazione audio stereo



Fotocamera TrueDepth

Foto da 12MP

Diaframma con apertura ƒ/2.2

Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità

Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n)

Animoji e Memoji

Registrazione video 4K a 24 fps, 30 fps o 60 fps

Registrazione video HD (1080p) a 30 fps o 60 fps

Video in slow‑motion (1080p) a 120 fps

Smart HDR di nuova generazione per le foto

Gamma dinamica estesa per i video a 30 fps

Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p)

Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica

Retina Flash

Stabilizzazione automatica dell’immagine

Modalità scatto in sequenza

Riconoscimento con FaceID



Cellulare e wireless

FDD‑LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)

TD‑LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)

UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

LTE di classe Gigabit con tecnologia MIMO 2×2 e LAA4

Wi‑Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2

Tecnologia wireless Bluetooth 5.0

Chip Ultra Wideband per il ricono­scimento spaziale

NFC con modalità lettore

Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo”



Geo­localizzazione

GPS/GNSS integrato

Bussola digitale

Wi‑Fi

Rete cellulare

Microlocaliz­zazione iBeacon



Riproduzione audio

Formati audio supportati: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, PCM lineare, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos e Audible (formati 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+)

Riproduzione audio spaziale

Livello di volume massimo configurabile dall’utente



Riproduzione video

Formati video supportati: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 e Motion JPEG

Compatibile con contenuti Dolby Vision e HDR10

Duplicazione schermo e streaming di foto e video su Apple TV (seconda generazione o successiva) via AirPlay

Video Mirroring e uscita video: fino a 1080p con gli adattatori Lightning‑AV digitale o Lightning‑VGA (adattatori in vendita separatamente)



Batteria e alimentazione

Fino a un’ora di autonomia in più rispetto ad iPhone XR; riproduzione video fino a 17 ore; riproduzione video in streaming fino a 10 ore; riproduzione audio fino a 65 ore. Ricarica veloce: fino al 50% della carica in 30 minuti con alimentatore da 18W o superiore (in vendita separatamente)

Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio

Ricarica wireless (con i caricabatterie Qi)

Ricarica tramite computer via USB o alimentatore



Sensori

Face ID

Barometro

Giroscopio a tre assi

Accelerometro

Sensore di prossimità

Sensore di luce ambientale

Prezzi

64GB: 839 euro

128 GB: 899 euro

256 GB: 1.099 euro

