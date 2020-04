IFA 2020: a causa del Covid-19 diventerà virtuale L’edizione 2020 della famosa fiera dell’elettronica di consumo ci sarà, ma vista l’impossibilità di riunirsi “fisicamente” avrà un nuovo format. Pubblicato il 22 aprile 2020 da Redazione

IFA ha annunciato via Twitter che l’edizione 2020 dell’importante fiera dell’elettronica, che si tiene a Berlino, non è annullata e ci sarà “con un concept innovativo ideato per una situazione che non ha precedenti”.

Il governo tedesco, a causa della pandemia in corso, ha vietato fino al 24 ottobre 2020 tutti gli eventi che prevedono la partecipazione di più di 5.000 persone. Una data che va ben oltre il prossimo settembre, periodo nel quale si svolge normalmente l’IFA. Ma gli organizzatori hanno deciso di non rinunciare e di trovare una soluzione alternativa che per ora non hanno spiegato più concretamente, forse anche per creare maggiore interesse e curiosità. Staremo a vedere, anche se è difficile immaginare che possa trattarsi di qualcosa di diverso da una sorta di live streaming.

Hans-Joachim Kamp, presidente del supervisory board della società che organizza IFA, dice in un tweet che il regolamento del governo tedesco sta facendo in modo che i numerosi espositori, che normalmente avrebbero partecipato a IFA 2020, stiano pianificando eventi che non prevedono la presenza fisica. IFA 2020 non è l'unico evento del settore tecnologico “colpito” dal nuovo coronavirus. Diverse conferenze sono state cancellate, tra cui Google I / O 2020, MWC 2020, SXSW 2020, Facebook F8 e GDC 2020. Altre aziende hanno pianificato eventi virtuali, come Oculus Connect, E3 2020, Apple WWDC 2020, Microsoft Build 2020, Gamescom e altro.