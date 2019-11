Il 5G viaggia velocemente, in tutti i sensi: parola di Qualcomm Il chipmaker stima per la nuova tecnologia di rete una curva di adozione più rapida di quella del 4G. Già l’anno prossimo si conteranno fra i 175 e i 225 milioni di smartphone 5G funzionanti, ma il boom arriverà nel 2021. Pubblicato il 20 novembre 2019 da Redazione

Un 5G veloce, in tutti in sensi: così lo prefigura Qualcomm, stimando per il nuovo standard di rete mobile un’adozione più rapida di quella del 4G. Il produttore di chip e modem cellulari ha svelato le proprie stime in occasione di un incontro rivolto agli analisti: l’anno prossimo nel mondo si conteranno almeno 175 milioni di smartphone 5G funzionanti, ma il numero nell’ipotesi più ottimistica potrebbe anche arrivare a 225 milioni. Già nel 2021, poi, salirà a 450 milioni e l’anno seguente a 750 milioni. Ma i modem 5G troveranno spazio anche al di fuori degli smartphone: nei sistemi informatici della automobili connesse, nei dispositivi IoT, nei computer.

Tornando alla telefonia, Qualcomm ha fatto notare come alla tecnologia 4G siano serviti circa due anni per espandersi sul 28% degli smartphone di fascia alta (da oltre 400 dollari) e quattro anni per portare la quota all’89% in tale segmento. Ancora dopo quattro anni, il 4G aveva attecchito solidamente soltanto nella fascia alta del mercato e in quella media (47%), avendo appena fatto capolino tra gli smartphone di prezzo compreso fra 100 e 250 dollari (21%) e fra quelli più economici (9%).

La curva di adozione del nuovo standard sarà più rapida per due motivi, essenzialmente: la commercializzazione di componenti, dispositivi e servizi 5G in Cina e la versatilità del chipset, in grado di funzionare in più contesti.

(Fonte: Qualcomm)

Per quanto riguarda il proprio giro d’affari, Qualcomm ripone aspettative nella vendita di componenti 5G per smartphone, ma non solo. Altre fonti di ricavo saranno le tecnologie destinate ai tablet con sistema operativo Android, ai computer Windows e ai Chromebook, e ancora ai sistemi per le automobili connesse (per navigazione Gps, guida assistita, intrattenimento), ai dispositivi Internet of Things personali e industriali, senza dimenticare nuovi modem-router che metteranno insieme Wi-Fi e 5G.

Allargando lo sguardo, un recente studio commissionato da Qualcomm a Ihs Markit stima che il 5G farà da traino all’economia mondiale nel lungo periodo: da qui al 2035 avrà generato un valore di oltre 13mila miliardi di dollari, considerando solo le vendite realizzate in 16 settori industriali. Nel medesimo anno, inoltre, si potranno contare nel mondo oltre 22 milioni di posti di lavoro legati al 5G o creati da questa tecnologia. Tornando al presente, attualmente sono già in funzione una trentina di reti 5G, mentre sono più di quaranta i produttori Oem che hanno lanciato o stanno per lanciare dispositivi abilitati a questo standard di rete.