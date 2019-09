Il canale in Emea per Nutanix si chiama Cyril VanAgt Il manager, di base a Parigi, è stato scelto per il ruolo di Emea channel & Oem senior director. In precedenza ha ricoperto le medesime responsabilità per la sola regione Southern Emea. Pubblicato il 24 settembre 2019 da Redazione

Nutanix scommette su una nuova nomina per rafforzare i legami con i partner di canale e con i produttori di hardware in Europa, Medio Oriente e Africa: Cyril VanAgt è stato scelto per guidare le attività di canale e Oem nella regione Emea. La sua è una conferma, con allargamento territoriale delle responsabilità: fino a ieri e per circa un anno e due mesi, infatti, il manager è stato channel & Oem director per la regione Southern Emea.

Alle sue spalle ci sono una laurea in microelettronica, informatica e ingegneria delle telecomunicazioni conseguita all’Isen (Institut Supérieur d'Electronique et du Numérique) e un diploma post-laurea in Sistemi di elaborazione delle immagini e sistemi televisivi, rilasciato dall’ente Télécom Paris. Dopo 15 anni trascorsi nella filiale francese di Netapp, VanAgt è entrato in Nutainix nel 2014, assumendo l’incarico di direttore vendite del canale, per poi operare dall’ufficio di Parigi come channel & Oem director Southern Emea.

A detta dell’azienda, “l’organizzazione impostata da Cyril VanAgt ha permesso di conseguire un elevato livello di preparazione e autonomia ai partner di canale in Francia, Italia, Iberia, Svizzera e nei paesi dell’Africa di lingua francese, facendo di quest’area geografica un modello della collaborazione tra Nutanix e il canale”. Nel 2018, poi, il manager ha assunto anche la responsabilità della gestione degli Oem e delle alleanze strategiche.

Ora, sotto al nuovo incarico di Emea channel & Oem senior director, avrà il compito di supervisionare tutte le relazioni commerciali con rivenditori, distributori, system integrator locali e partner tecnologici nell’intera regione Emea. In particolare, VanAgt sarà responsabile del programma di canale di Nutanix.