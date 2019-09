Il Ceo di eBay abbandona, disaccordo sul futuro della società Dissensi con il Cda hanno spinto Devin Wenig a rassegnare le dimissioni. Al centro della disputa, la possibile vendita delle attività di StubHub e Classifieds Group. Pubblicato il 26 settembre 2019 da Redazione

Una barca senza timoniere: al momento eBay è questo, dopo l’annuncio di dimissioni fatto ieri dal Ceo, Devin Wenig. La piattaforma di compravendita e aste online, un tempo dominatrice e avanguardia dell’e-commerce ma oggi schiacciata dalla concorrenza di Amazon e Alibaba, in realtà ha temporaneamente trovato un timoniere sostituto, il chief financial officer Scott Schenkel, che ha assunto la carica di Ceo ad interim. Ma l’abbandono di Wenig è più di un vuoto da colmare, è segno del dissenso del manager cinquantaduenne verso la strategia di “alleggerimento” promossa dal board.

EBay, infatti, da mesi si è affidata alla consulenza di Goldman Sachs per valutare la vendita di alcuni asset societari, in particolare StubHub (sito di compravendita di biglietti per concerti, spettacoli, eventi sportivi) e Classifieds Group (una sorta di rete per l’e-commerce di attività che operano su base locale in un migliaio di città del mondo). D’altra parte già dall’inizio di quest’anno i fondi d’investimento Elliott Management Corp e Starboard Value stanno facendo pressione in tal senso, secondo quanto riportano le fonti d’agenzia.

Adesso, a detta delle fonti di Cnbc, ci sarebbero stati dissensi tra Wenig e le parti interessate alla vendita delle attività di Classifieds. L’ormai ex amministratore delegato era entrato in eBay con questa carica nel luglio del 2015, in seguito allo vendita di PayPal. Dalla primavera del 2018 fa parte del consiglio di amministrazione di General Motors.

Ora per lui si spendono le parole di rito, ricordando che “Devin è stato un instancabile sostenitore del miglioramento dell’intera attività e, in particolare, ha guidato l’azienda verso una nuova fase dopo lo spinoff di PayPal”, ha commentato il presidente del consiglio di amministrazione, Thomas Tierney. “Tuttavia, nonostante i progressi e fatte una serie di considerazioni, sia Devin che il board ritengono che un nuovo Ceo sia la scelta migliore per l’azienda in questo momento”. Pare che l'azienda voglia dimenticarsi di lui in fretta: cliccando sulla pagina della sua biografia, fino a ieri presente sul sito di eBay, compare il messaggio di pagina non trovata.