Il cloud di Aws sarà ancor più veloce con le tecnologie di E8

Pubblicato il 01 agosto 2019

I data center di Amazon, inclusi molto probabilmente quelli del cloud di Aws (Amazon Web Services) presto potrebbero guadagnare nuovo sprint grazie alle tecnologie di memoria flash e alle competenze di E8 Storage: una società israeliana che è appena stata acquisita dal colosso di Seattle. Fonti confidenziali hanno riferito a Reuters di questa operazione societaria che resta però avvolta da un certo mistero: pochi i dettagli dell’indiscrezione lanciata dall’agenzia stampa e poi verificata da più di una testata (Cnbc, TechCrunch e il sito giornalistico israeliano Globes).

Né Amazon né E8 Storage hanno rilasciato comunicati ufficiali o commenti ai giornalisti. Non è chiaro nemmeno quanto il compratore abbia pagato: Globes suggerisce una cifra compresa fra 50 e 60 milioni di dollari, la fonte anonima di Reuters sostiene sia molto di meno. Da Crunchbase apprendiamo comunque che dalla sua nascita, nel 2014, E8 Storage ha raccolto 18,3 milioni di euro di finanziamenti.

La giovane società conta solo 25 dipendenti, operativi da Tel Aviv, ma è intuibile che si tratti di personale molto qualificato. E proprio su di loro si sarebbe concentrato l’interesse dell’acquirente, che ora porterà il team di E8 all’interno del proprio centro di ricerca e sviluppo di Tel Aviv.

La specialità di E8 Storage è la realizzazione di sistemi hardware basati su memoria flash e in grado di garantire elevate velocità di accesso ai dati e bassa latenza. Queste tecnologie sono utilizzabili all’interno di infrastrutture cloud private aziendali, ma potrebbero anche servire alla società di Jeff Bezos per potenziare i data center di Aws con macchine più performanti, presupposto del lancio di nuovi servizi o di un generale miglioramento di quelli attuali. Prima di E8 Storage, quest’anno (a gennaio) Amazon ha acquisito anche un’altra società israeliana, cioè CloudEndure, specializzata in tecnologie per la protezione delle migrazioni sul cloud e per il disaster recovery.