Il cloud racchiuso in un cubetto: fino a 20 TB in Synology DS419slim Il nuovo Nas a quattro vani della linea DiskStation, nonostante il design compatto, può contenere fino a 20 TB di capacità se equipaggiato con quattro hard disk da 2,5’’. Pubblicato il 21 giugno 2019 da Redazione

Non è per nulla ingombrante, ma è capiente: il nuovo Nas di Synology, DiskStation DS419slim, può raggiungere i 20 TB di capacità nel caso tutti i suoi quattro vani ospitino ciascuno un hard disk da 5 TB e formato 2,5’’. Le dimensioni super compatte (è sostanzialmente un cubo da 15 centimetri per lato), il peso inferiore al chilo (700 grammi) e i consumi ridotti (20,28 watt) lo rendono adatto ai contesti di piccole dimensioni, uffici ma anche abitazioni. "Ancora molte persone fanno fatica a gestire i file sparsi tra cloud pubblici, unità Usb e Pc”, ha commentato una product manager di Synology, Katarina Shao. “Il DS419slim agisce come un cloud personale, affidabile e intelligente e grazie alle sue potenti capacità di gestione file consente di tenere in ordine e sotto controllo foto, video e documenti importanti”.

All’interno di questo modello lavora il sistema operativo proprietario di Synology, cioè DiskStation Manager, associato a utility e ad applicazioni per la produttività, per la gestione e fruizione dei contenuti multimediali. “Oltre ad agevolare l'accesso, la condivisione e la sincronizzazione di tutti i file su molteplici piattaforme, il DS419slim mette a disposizione anche una libreria multimediale dalla quale trasmettere in streaming i contenuti digitali sui propri dispositivi mobili”, ha spiegato Shao.

Il Nas garantisce prestazioni sequenziali a oltre i 223 MB/s in lettura, le stesse del dispositivo “fratello”, il DS416slim (che è sostanzialmente uguale nel design e nelle funzioni, ma è privo di supporto per le unità da 2,5’’). È possibile optare per unità SSD o HHD, potendo sfruttare quattro vani da 2,5’’ hot-swappable, che permettono cioè di collegare e scollegare parti anche a dispositivo acceso.

Questo DiskStation è flessibile sia dal punto di vista delle opzioni di storage sia per quanto riguarda le configurazioni RAID5/RAID6. Grazie a una tecnologia proprietaria chiamata Synology Hybrid RAID è possibile creare o espandere facilmente volumi di archiviazione e migrare da un tipo di RAID all’altro. A protezione dei dati, è possibile sfruttare la ridondanza da uno a due dischi.