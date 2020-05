Il Coronavirus premia Iliad con un forte incremento del fatturato L’operatore telefonico in Italia chiude il primo trimestre 2020 con 150 milioni di entrate, un aumento dell’86 per cento, e oltre mezzo milione di nuovi utenti. Pubblicato il 13 maggio 2020 da Redazione

In questi mesi, in cui la connettività è stata importante più che mai, i provider telefonici ne hanno ovviamente beneficiato. Iliad nel primo trimestre di quest’anno ha registrato in Italia un fatturato di 150 milioni di euro con un forte incremento (+86% rispetto allo stesso periodo del 2019). L’operatore mobile dichiara che la sua base utenti ha segnato 525.000 nuovi ingressi netti e che complessivamente, in meno di due anni dal lancio, si è arrivati ai 5,8 milioni di utenti, con una quota di mercato di oltre il 7 per cento.

Continua la crescita anche sul versante dello sviluppo della rete. Dall'inizio dell'anno sono stati attivati circa 900 siti in Italia, arrivando così a fine aprile a più di 2.900 di siti attivi e a oltre 5.000 siti radio installati

“In un momento particolare come quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, è stato emozionante vedere tutte le persone che lavorano in iliad mobilitate al 100% per continuare a offrire un servizio di sempre migliore qualità agli utenti che hanno scelto le nostre offerte per lavorare, comunicare e svagarsi”, commenta Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad Italia “Questa prova ci rende ancora più determinati nel continuare a contribuire alla digitalizzazione del Paese e a rispettare la fiducia che più di 5,8 milioni di persone ci accordano”.