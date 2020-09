Il data center? Per Vertiv bisogna coccolarlo dalla nascita Un efficace project management è fondamentale per la corretta realizzazione di infrastrutture critiche. Ecco perché Vertiv offre ai propri clienti un servizio dedicato. Pubblicato il 09 settembre 2020 da Redazione

Con un fatturato di 4,4 miliardi di dollari a livello mondiale e oltre 20mila dipendenti, Vertiv è un riferimento nella realizzazione di infrastrutture critiche (impianti di alimentazione elettrica, di condizionamento termico e IT) nei settori delle telecomunicazioni, dell’elaborazione dati (data center) e dell’industria.

Progettare e realizzare questo tipo di infrastrutture negli anni dell’IoT, dei big data e dell’AI (giusto per citare tre delle tecnologie più in voga) significa affrontare progetti complessi e integrati, che non coinvolgono solo l’aspetto puramente tecnico e che non riguardano solo la mera fornitura delle soluzioni.

IctBusiness ha chiesto a Federico Bano, EMEA Service Offerings Manager di Vertiv, di spiegare qual è il ruolo degli specialisti nei progetti di infrastrutture critiche e in particolare il business della divisione Project Services.

Visto che vi rivolgete ad aziende medio-grandi, perché è necessario partire dalla fase progettuale nell’affiancare i clienti?

Ogni fase di un progetto, sia che si costruisca un nuovo sito, sia che si ammoderni un impianto già esistente (ad esempio incrementando la potenza elettrica erogata o aggiungendo macchine per il condizionamento termico) è essenziale per contribuire al successo dell’operazione. Proprio perché si tratta di progetti complessi e articolati, le fasi di startup sono tanto importanti quanto quelle in corso d’opera, e la supervisione degli esperti è un fattore chiave durante tutto il ciclo di vita delle operazioni.

Quali sono i compiti degli esperti Vertiv?

I nostri Project Manager affiancano i clienti nella pianificazione delle attività, offrendo una chance in più di rispettare i tempi ma soprattutto operando da interlocutore unico (ed esperto) in ogni fase progettuale: dal progetto all’approvvigionamento dei materiali, dall’installazione all’avviamento. I nostri servizi di Project Services consentono di eliminare le inefficienze tipiche dei progetti multi-fornitore e consentono ai nostri clienti di liberare le proprie risorse per dedicarsi ad attività più “core”.

Quali sono le competenze in campo?

Per un progetto articolato è necessario offrire skill molto diverse ma coordinate: telecomunicazioni, IT, elettronica, elettrotecnica e termodinamica sono tra le materie coinvolte, a cui si devono aggiungere capacità di budget e project management. La somma di tutte queste componenti, difficile da trovare in un unico partner, consente ai nostri clienti di concludere i progetti nei tempi e nei costi stimati.

E quali sono le fasi in cui accompagnate i clienti?

Partiamo dall’identificazione degli stakeholder del progetto e dall’analisi dei requisiti, passiamo alla fase progettuale vera e propria per arrivare ad avere un piano di progetto completo in tutte le sue parti. Poi c’è l’approvvigionamento dei materiali e delle soluzioni, il loro assemblaggio e le varie fasi di test: quelli relativi al sito industriale (per garantire ad esempio i corretti livelli di sicurezza), quelli funzionali e infine quelli di integrazione nel sito. Ovviamente prima di passare il testimone al cliente, forniamo una serie di dati e documentazione fondamentali per la corretta manutenzione e gestione degli impianti. Vertiv offre un servizio completo gestendo il progetto in tutte le sue fasi nel rispetto delle specifiche concordate con i suoi clienti, permettendo loro di avere un unico referente dall’inizio alla fine. Appare pertanto chiaro come questo servizio a valore aggiunto sia di particolare interesse al giorno d’oggi, dove i progetti sono sempre più complessi ed integrati.