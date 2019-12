Il digitale aiuta aziende e commercialisti nella compliance fiscale Il mondo della gestione fiscale è nel pieno della trasformazione: se ne parla il 12 dicembre a Milano alla “Corporate Tax Conference 2019”. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia parlerà dell’importanza delle soluzioni digitali. Pubblicato il 11 dicembre 2019 da Redazione

La compliance fiscale è innegabilmente un tema delicato per le aziende, un’opera che le impegna periodicamente e che richiede non solo competenze tecniche ma anche la capacità di gestire un elevato numero di documenti, senza commettere errori. Oggi, però, sia le aziende direttamente interessate sia i commercialisti al loro servizio possono sfruttare soluzioni digitali che aiutano a svolgere bene questo lavoro, in modo più preciso e più semplice. A detta di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, software house specializzata in soluzioni informatiche rivolte ai commercialisti, non soltanto le aziende ma anche gli studi professionali hanno bisogno, oggi come oggi, di strumenti più evoluti per la compliance fiscale.

Hanno bisogno, in altre parole, non dei semplici software standard disponibili sul mercato, bensì di soluzioni che inglobino tutti i processi di tax management e, partendo dal dato contabile, garantiscano l’esecuzione end-to-end del processo. L’approccio dei commercialisti oggi dev’essere progettuale, complesso, personalizzato e completo.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia spiegherà l’importanza della trasformazione digitale per la tax compliance in occasione di un evento organizzato a Milano (all’Hotel The Square) il 12 dicembre dalla società londinese Global Symposium, titolo “Corporate Tax Conference 2019”. Un’occasione di confronto e di aggiornamento sullo stato dell’arte della compliance fiscale, in cui sarà anche approfondito il tema della digitalizzazione al servizio di questa attività. Si tratterà di un’edizione particolare della conferenza, perché quest’anno per la prima volta, oltre a rappresentanti del mondo aziendale, saranno coinvolti anche gli studi professionali.

“Alcune corporation scelgono di affidare il proprio tax management a studi fortemente specializzati”, commenta Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, “e questo avvicina ulteriormente i nostri due target di mercato. Wolters Kluwer Tax & Accounting è da sempre a fianco del commercialista e questa scelta è anche una conseguenza del nostro Dna. Essere il vero partner tecnologico del professionista”.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia sottolinea come l’evoluzione fiscale renda necessario un adeguamento delle strutture societarie. Oggi la “tax policy” entra prepotentemente non solo nelle strategie di business e di sviluppo delle aziende, ma anche in quelle degli studi professionali che si occupano di gestione e consulenza fiscale. All’interno della propria offerta, il vendor include una soluzione che digitalizza l’intero processo che porta all’adempimento fiscale: si possono ottenere processi più snelli, una migliore focalizzazione sull’analisi dei dati e sulla creazione di strategie, una riduzione dei rischi e altri vantaggi.