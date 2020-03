Il digitale aiuta commercialisti e clienti a gestire il cambiamento Corrispettivi Smart, una nuova soluzione di Wolters Kluver Tax & Accounting Italia, introduce un Registro dei Corrispettivi “virtuale” e altri strumenti utili per semplificare diverse attività. Pubblicato il 27 marzo 2020 da Redazione

Lavorare in digitale, da remoto e in modo “smart” è diventato e diventerà sempre più importante per moltissime attività, come per gli studi professionali. Va in questa direzione una nuova soluzione di Wolters Kluver Tax & Accounting Italia, Corrispettivi Smart, di cui possono beneficiare sia ai commercialisti sia i loro clienti pubblici esercenti. Si tratta di un software che permette allo studio del commercialista di recuperare e importare in contabilità i dati dei corrispettivi dei propri clienti dotati di Registratore Telematico.



Come è noto, la Legge di Bilancio 2019 richiede agli esercenti al dettaglio e soggetti assimilati la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. L’obbligatorietà sta entrando in vigore a scaglioni: lo ha già fatto per gli esercizi con un volume d’affari superiore ai 400mila euro e lo farà presto, a partire dal 1°luglio del 2020, per tutti gli altri esercizi.



Con Corrispettivi Smart è possibile semplificare la raccolta delle informazioni da contabilizzare grazie a un Registro dei Corrispettivi “virtuale”, alimentato automaticamente e integrabile dal cliente. E questo, in particolare per quegli studi che seguono un numero rilevante di clienti nel mondo del commercio al dettaglio, significa innanzitutto poter risparmiare tempo nella contabilizzazione e ridurre gli errori di imputazione. A detta di Wolters Kluver significa, inoltre, poter proporre un servizio customizzato, che è anche di consulenza.



Da parte sua, quest’ultimo può accedere a un’area Web (integrabile anche in Fattura Smart, altra soluzione di Wolters Kluver) in cui sono consultabili grafici e statistiche sull’andamento della sua attività, dati alimentati in automatico dal sistema. Da questa interfaccia Web il cliente può anche gestire il Registro dei Corrispettivi “virtuale”, anch’esso aggiornato in automatico con il file dei corrispettivi prodotto dal Registratore Telematico, per avere evidenza di tutte le entrate giornaliere e integrare i dati con informazioni da trasmettere al suo commercialista.



“Rendere automatico, semplice e gestibile ciò che viene richiesto dalle nuove norme significa affiancare la categoria dei commercialisti per sostenerli in un’evoluzione professionale nel pieno della sua maturazione, anche in tempi complessi come quello attuale”, ha commentato Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. “Pur in presenza di un’emergenza sanitaria globale vogliamo sostenere i nostri clienti con soluzioni e innovazioni che fortifichino le loro attività e questa nostra nuova soluzione rappresenta un ulteriore passo verso l’evoluzione digitale che permette la crescita, la gestione e la salvaguardia del lavoro sia del commercialista sia della sua clientela”.