Il firewall di Zyxtel per le piccole aziende "interroga" il cloud
Pubblicato il 31 ottobre 2019

Nella famiglia dei firewall di Zyxel c’è un nuovo nato, un “fratellino minore”, ma solo perché destinato ad aziende di dimensioni più piccole rispetto a quelle per cui sono indicati i modelli ATP200, ATP500 e ATP800, già in gamma. La novità è marchiata dalla sigla ATP100 e viene proposta dal produttore ad aziende medie, piccole e piccolissime, anche quelle da meno di 15 dipendenti. A detta di Zyxel, non ha nulla da invidiare ad altri modelli in fatto di livello di protezione e di funzionalità avanzate, a partire da una che il vendor chiama “cloud intelligence”.

Per verificare la presenza di minacce nella rete, il firewall si collega a un database contenente miliardi di signature, e tramite query può interrogarlo per eseguire ricerche e comparazioni. Il database, ospitato nel cloud, viene continuamente aggiornato e impiega tecnologie di machine learning per identificare le minacce attive e bloccare malware prima che si diffondano.

Un’altra funzionalità del modello ATP100, chiamata IP Reputation Filter, seleziona e blocca automaticamente la maggior parte delle minacce di rete provenienti da IP malevoli senza la necessità di ispezionarle singolarmente. In questo modo il firewall gioca d’anticipo, prevedendo possibili attacchi. Questa funzione, sottolinea Zyxtel, limita l’impatto delle analisi di sicurezza sulle risorse hardware e fa risparmiare tempo, evitando alle aziende di dover configurare delle policy per bloccare gli IP uno per uno.

L’ATP100, dunque, può proteggere le aziende da infezioni malware, indirizzi IP non sicuri e attacchi botnet, e se questo non fosse sufficiente è possibile personalizzare il firewall (attraverso il Gold Security Pack di Zyxel) aggiungendo funzionalità utili per la difesa da attacchi Web, exploit e spam. In occasione del lancio di questo nuovo modello, Zyxel ha anche presentato un nuovo firmware, ZLD4.35, che fra le altre cose introduce il supporto per l'autenticazione a due fattori (2FA), AP Controller 3.40 e l'integrazione con Microsoft Azure.