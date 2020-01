Il lavoro delle HR migliora con l’AI, Cornerstone compra Clustree Cornerstone OnDemand, società specializzata in soluzioni tecnologiche per le risorse umane, ha acquisito la startup francese Clustree. Suo è il motore di ricerca per il mercato del lavoro che fa ricorso all’intelligenza artificiale. Pubblicato il 21 gennaio 2020 da Redazione

Nel settore delle risorse umane la tecnologia è ormai quasi indispensabile e diventa sempre più sofisticata. L’intelligenza artificiale permette al motore di ricerca di Clustree, creato dall’omonima startup francese, di aiutare i recruiter e il personale HR a trovare le competenze e i profili professionali di loro interesse, scandagliando database interni alle aziende così come fonti esterne. Ne fanno uso grandi società come il colosso della Gdo Carrefour e l’operatore ferroviario francese, Sncf.

Fondata nel 2014, Clustree ha messo a punto degli algoritmi di machine learning capaci di incrociare le competenze reperibili in un database (per esempio, quello che contiene i profili professionali dei dipendenti di un’azienda) con una libreria di 53mila skill catalogate e riferibili a tutti i settori lavorativi. Tutto questo può aiutare il personale HR a condurre analisi sulle competenze già presenti in azienda o a prendere decisioni in materia di assunzioni, pianificazione della forza lavoro e strategie di formazione per colmare eventuali gap

Cornerstone OnDemand, società specializzata in soluzioni tecnologiche per le risorse umane, si è interessata a questa tecnologia al punto da voler spendere 185, milioni di dollari per acquisirla. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e il perfezionamento è atteso entro il primo trimestre del 2020, secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa dell’azienda.

“Nel mondo del lavoro del futuro, aziende e dipendenti dovranno acquisire costantemente nuove competenze per rimanere al passo con la tecnologia e le trasformazioni di ogni settore”, ha commentato Adam Miller, fondatore e Ceo di Cornerstone. “Per prepararsi al futuro, le organizzazioni devono avere un quadro chiaro delle competenze e delle abilità che i loro talenti possiedono oggi, per poter individuare eventuali carenze e iniziare a formare i talenti in vista del domani”.

Con l’acquisizione, ora si prevede che nel giro di un anno la tecnologia di Clustree venga integrata nel portfolio di prodotti che Cornerstone definisce “People Development”. Tale integrazione permetterà alle aziende clienti di ottenere essenzialmente tre vantaggi: potranno creare degli inventari precisi e completi delle competenze presenti al loro interno; partendo dai ruoli dei dipendenti e dai percorsi di carriera pianificati per il futuro, potranno individuare eventuali lacune da colmare; potranno prendere decisioni più consapevoli nelle assunzioni di nuovi collaboratori (per esempio, riuscendo a scovare le competenze presenti, ma non ben esplicitate, nei curricula dei candidati).