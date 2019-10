Il lettore d’impronta del Galaxy S10 impazzisce se c’è una pellicola Verrà risolto il bug che rende difettosa la lettura dell’impronta digitale sullo smartphone di fascia alta. Intanto spuntano indiscrezioni su un futuro telefono con fotocamera anteriore messa “sotto vetro”. Pubblicato il 17 ottobre 2019 da Redazione

Tra vecchi e nuovi smartphone, Samsung ha il suo bel da fare. La società sudcoreana sta lavorando per risolvere un problema del lettore d’impronte digitali ultrasonico del Galaxy S10, e contemporaneamente spuntano indiscrezioni sul Galaxy S11 che dovrebbe debuttare l’anno prossimo con una caratteristica particolare. Per quanto riguarda il Galaxy S10, la notizia è che Samsung ha annunciato il prossimo rilascio di un correttivo software per un problema segnalato da una giovane utente britannica (e prontamente pubblicato dal Sun): sul modello in suo possesso, lo scanner d’impronta digitale sembra andare in tilt abbastanza facilmente.

Il Galaxy S10 in questione, infatti, può essere sbloccato tramite lettura del polpastrello anche se chi esegue la procedura non è la legittima proprietaria. Dopo aver messo sullo smartphone una pellicola proteggi-schermo, la donna ha scoperto che il marito poteva sbloccarlo mettendo il dito sullo scanner d’impronta, pur non avendovi registrato i propri dati. E a quanto pare non si tratta di un problema isolato: Samsung ha ammesso che questo difetto di meccanismo può verificarsi talvolta in presenza di pellicole protettive sullo schermo. Se non altro, l’azienda ha fatto sapere che “Samsung Electronics è a conoscenza del caso del malfunzionamento del riconoscimento delle impronte digitali dell'S10 e presto emetterà una patch software”.

L’altra notizia è in realtà un’indiscrezione giunta da fonti sudcoreane, cioè dalla testata The Elec: Samsung Display, la divisione del gruppo impegnata nello sviluppo e nella produzione di schermi, avrebbe in serbo qualcosa di speciale per i prossimi telefoni di fascia alta. Dunque, presumibilmente, per il Galaxy S11 in uscita l’anno prossimo. A detta delle fonti, la fotocamera frontale sarà completamente nascosta sotto al vetro di copertura, senza alcun forellino posto in sua corrispondenza.

Questa configurazione sarà resa possibile da un nuovo tipo di schermo, battezzato con la sigla HIAAA2, e secondo i rumors una delle fabbriche di Samsung Display dal mese prossimo ne avvierà la produzione, dedicandosi esclusivamente a questo. Il fatto non pare inverosimile, dato che negli ultimi tempi abbiamo osservato continui tentativi dei produttori di smartphone di rendere sempre meno “ingombrante” la presenza delle lenti fotografiche installate frontalmente e posteriormente. Sul Galaxy S10 il diametro del forellino che buca lo schermo per far spazio alla fotocamera è di 5,2 millimetri, sui Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ si è ulteriormente ridotto a 4,4 e 4,5 millimetri. A quanto pare, forse, sul Galaxy S11 il foto della fotocamera scomparirà del tutto.