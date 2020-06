Il marketing all in one cresce in Italia La crescita di GetResponse nel mercato italiano ha registrato una forte accelerazione, anche per le dinamiche post-Covid 19. Per conoscere meglio le caratteristiche della soluzione e le strategie, IctBusiness ha intervistato Simon Grabowski, Ceo e fondatore dell’azienda. Pubblicato il 03 giugno 2020 da Redazione

Qual è il modello go-to-market di GetResponse a livello globale e in Italia?

A causa della pandemia, le aziende e i lavoratori in smart working sono alla ricerca di modi innovativi per mantenere vivi anche online i rapporti commerciali già esistenti, ed è qui che entriamo in gioco noi. Con GetResponse offriamo effettivamente una piattaforma all-in-one, che fornisce email marketing, marketing automation, landing page, autoresponder e webinar, che sono un ottimo modo per le persone di stare vicini, nonostante ciò che accade nel market space e nelle nostre vite a livello personale. Detto questo, GetResponse è un prodotto basato su abbonamento. Offriamo un software as-a-service, che è conveniente e molto facile da usare, e si può annullare in qualsiasi momento. Capiamo perfettamente la situazione attuale del mercato, quindi cerchiamo di rendere molto facile per le aziende la rinuncia in qualsiasi momento avessero bisogno.

E quali risultati, dinamiche e rilevanza vi aspettate?

Quando parliamo delle nostre aspettative dall'Italia, prima di tutto, vogliamo cercare di aiutare le aziende gravemente colpite da Covid-19. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutarle, per fornire il miglior supporto. Ecco perché abbiamo un servizio clienti italiano, disponendo di traduttori italiani, e per questo stiamo cercando di essere la soluzione di e-mail marketing e webinar in Italia. Questa è la nostra strategia di status per questo particolare mercato. A livello globale, ovviamente, è un'estensione della stessa. Vogliamo fornire la nostra soluzione alle piccole imprese per comunicare in modo più efficace online per aumentare i loro risultati e migliorare i loro ricavi creando ulteriori flussi di entrate.

Qual è il modello di lavoro da remoto GetResponse e la politica di assunzioni in Italia?

Prima di tutto, penso che l'idea di lavorare da casa sia sempre stata molto interessante per molte aziende. C'è sempre stata una sorta di conversazione sul perché è fantastico e interessante spostare gli spazi di lavoro per creare essenzialmente desk virtuali per le persone e farle lavorare da casa. Molte aziende, noi compresi, ne hanno parlato. Ovviamente, ci sono molti player che hanno già accolto il modello del lavoro da casa, ma molte aziende che forniscono software as a service operano dagli uffici. È stato un vero shock spostare le aree di lavoro in remoto. Tuttavia, è quello che abbiamo fatto e devo ammetterlo, è stato semplicemente fenomenale. Il vantaggio o “l'effetto collaterale positivo” (se vogliamo chiamarlo così) è che ora con tutti gli strumenti e con le lezioni che abbiamo imparato, abbiamo scoperto che il mondo è a portata di mano quando si tratta di recruiting. Quindi ogni volta che abbiamo bisogno di uno specialista dall'Italia, perché sai che ovviamente vogliamo che parlino bene l'italiano e abbiano la comprensione del mercato italiano, andiamo in Italia. In questo momento è semplicissimo lavorare da casa, quindi stiamo cercando di abbracciare quel modello.

Simon Grabowski, Ceo e fondatore di GetResponse

Quali sono i punti di forza delle soluzioni GetResponse?

Parlando dei punti di forza, sottolineerei l’"All-in-one": per GetResponse è questo l’unico punto in cui può riassumersi la nostra offerta. In altre parole, non è necessario spendere 30 euro per un creatore di landing page, non è necessario spenderne altri 50 per l'email marketing, 200 per l'automazione del marketing e altri 200 per i webinar. Acquistando il prodotto GetResponse è tutto incluso. È un bundle, è una piattaforma all-in-one e decide l’utente se utilizzarne uno, o quattro o cinque componenti, ovunque ne veda l’esigenza. Rispetto a molte altre soluzioni sul mercato, ci teniamo molto a capire come i nostri clienti combinano tutte le nostre funzionalità tra loro. Siamo consapevoli del fatto che la nostra gamma di servizi è estremamente ampia, e con l'aiuto del nostro conversion funnel, ad esempio, facilitiamo ai nostri clienti nel combinare le landing page con le newsletter di email marketing, collegarle ai webinar e raccogliere lead tramite la nostra integrazione degli annunci di Facebook. Detto questo, non siamo solo un fornitore di servizi, ma anche una piattaforma istruttiva per coloro che desiderano spostare il proprio business da offline a online o per coloro che hanno bisogno di un supporto per migliorare i risultati dalle loro attività di marketing online.

Come garantite e gestite la privacy e la sicurezza dei dati?

Dal momento che siamo una società europea, ovviamente, abbiamo un approccio molto rigoroso alla gestione della privacy e della sicurezza dei dati, che viene incorporato nella nostra cultura e legislazione europea in questo momento. In riferimento al Gdpr e a tutte le leggi dei rispettivi stati, gestiamo un processo molto specifico. Archiviamo i dati in modo sicuro - la sicurezza dei dati è fondamentale per noi -, disponiamo di procedure dedicate per la formazione dei nostri dipendenti per garantire che tutti i dati siano al sicuro. Quando si tratta di account dei clienti, abbiamo predisposto una policy per un sistema di sicurezza completo. Attualmente, ci stiamo assicurando di sottostare alla conformità PCI, su cui applicheremo effettivamente lo stesso tipo di misure di sicurezza utilizzate per gli account GetResponse che le banche utilizzano per gestire i loro dati e le registrazioni nel private banking. Si tratta di un alto livello di sicurezza di Pci per i nostri clienti GetResponse, pronta all’uso, senza costi aggiuntivi. Credo sia fantastico per gli esperti di marketing e le piccole imprese sapere che i loro dati sono al sicuro.

Con quali soluzioni è possibile integrare l'ecosistema GetResponse?

Abbiamo soluzioni multiple e diverse tra loro con le quali siamo integrati. Siamo nel 2020, non puoi esistere nel market space senza essere integrato verso qualsiasi direzione. Tutte le integrazioni disponibili sono indicate chiaramente nel nostro sito, alla sezione Web Connect. Infatti, siamo integrati con CRM diversi e diverse piattaforme di servizio per clienti, ad esempio WordPress e tutte le diverse piattaforme di blog: basta sceglierne uno ed è possibile integrarlo con tutte le soluzioni disponibili. C’è sicuramente quella giusta per te. Come per ogni funzione di GetResponse, nella sezione ‘integrazioni’ disponiamo di un vasto elenco di nuove integrazioni in arrivo. Esaminiamo costantemente il mercato alla ricerca di servizi nuovi e promettenti che potrebbero adattarsi perfettamente alla nostra piattaforma e allo stesso tempo aiutare i nostri clienti a ottenere risultati di marketing migliori. Una volta identificata tale piattaforma, o ci è stata proposta dai nostri clienti, il nostro team che si occupa di integrazioni inizia a costruirla. Ogni anno, prevediamo l’implementazione di circa una dozzina di nuove integrazioni.