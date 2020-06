Il meeting high tech va oltre le più rosee previsioni La pandemia trasferisce gli incontri con i clienti di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia sulle piattaforme webinar. Alessia Berra: “Un successo dalle dimensioni inaspettate”. Pubblicato il 16 giugno 2020 da Redazione

Il lockdown generalizzato ha immediatamente generato delle contromisure. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha rapidamente preso delle decisioni e ha avviato il programma “NoiCiSiamo”. “L’esigenza di affiancare i nostri clienti e abbattere la distanza ci ha immediatamente portato a definire un progetto di incontri e comunicazione webinar che abbiamo chiamato «NoiCiSiamo»” Alessia Berra, Product Management & Marketing Director, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, racconta come un problema è stato trasformato in opportunità.

“L’esigenza primaria era quella di non far sentire la lontananza di Wolters Kluwer in un momento tanto complesso. Abbiamo costruito la prossimità ai nostri clienti e partner in modo da offrire conoscenza, formazione, informazione tecnica e tecnologica, possibilità di dialogo e di apprendimento, occasione di scambio di opinioni e approfondimenti. Una modalità del tutto simile a quella degli incontri fisici ma ampliata e intensificata dalla tecnologia che avvicina anche in remoto.”

I numeri sono impressionanti: dal 1° marzo al 15 maggio, in due mesi e mezzo Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha organizzato 102 webinar che hanno visto la partecipazione di 12.642 utenti. “Siamo partiti subito con l’organizzazione di 13 webinar a marzo e abbiamo intensificato gli incontri ad aprile e maggio. In 45 giorni dal 1° aprile al 15 maggio i meeting virtuali sono stati 89.”

Alessia Berra è orgogliosa di come la sua funzione sia riuscita a gestire in modo ineccepibile una tale mole di incontri. “Siamo un’azienda high-tech e come tale abbiamo padronanza di strumenti high-tech. Le nostre piattaforme si sono dimostrate stabili e performanti, cosa che naturalmente ha favorito la partecipazione. Ma è stata principalmente la nostra capacità di offrire ai nostri interlocutori incontri di alta qualità e di indubbio interesse a decretare il successo del programma «NoiCiSiamo». In sintesi direi webinar interessanti, condotti autorevolmente e su piattaforme tecnologiche stabili e capienti. Ci è stato riconosciuto dai nostri clienti e partner un approccio e una cura davvero particolari in questo periodo difficile e complicato per tutti.”

Per dare la misura dell’intensità e dell’interesse i webinar di approfondimento commerciale dedicati alla clientela sono stati 20 con una partecipazione complessiva di oltre 2700 utenti registrati. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha organizzato anche webinar funzionali e a carattere info – formativi con risultati al di là di ogni più rosea previsione. Complessivamente infatti ai 28 webinar hanno partecipato quasi 3mila clienti.

“Per dare un esempio numerico concreto della partecipazione, all’incontro dell’8 aprile «Decreto Covid, Misure Fiscali e Incentivi a sostegno delle imprese, degli studi e delle famiglie» dell’8 aprile scorso si sono iscritti ad ascoltare il dott. Antonio Zappi, of Counsel di Diritto e tecniche tributarie, 916 clienti. Un grande successo ha avuto anche la presentazione al mercato delle nostre nuove soluzioni Il 28 aprile si sono iscritti 889 clienti alla presentazione di Genya Crisi d’impresa e Crisi d’Impresa per Arca, Genya Revisya, Corrispettivi SMART e Arca Corrispettivi.” conclude Alessia Berra.