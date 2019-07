Il nuovo Ceo di Accenture è l’avvocato Julie Sweet Già chief executive officer di Accenture Nord America, dopo dieci anni in azienda la manager (e avvocato) è stata promossa nel ruolo di Ceo, lasciato libero dallo scomparso Pierre Nanterme. Pubblicato il 12 luglio 2019 da Redazione

Accenture ha un nuovo amministratore delegato: Julie Sweet, già chief executive officer per la principale delle filiali del gruppo, quella del Nord America. Un mercato che rappresenta quasi la metà del giro d’affari mondiale di Accenture, e che dunque rappresenta per la manager cinquantunenne un’ottima credenziale. La nomina di Sweet mette fine al periodo di transizione seguito alle dimissioni del precedente Ceo, il francese Pierre Nanterme, che all’inizio dell’anno aveva lasciato l’azienda per gravi ragioni di salute (è scomparso il 31 gennaio).

Il vuoto era stato colmato in qualità di Ceo ad interim dal cinquantottenne David Rowland, già chief financial officer e veterano di Accenture, il quale assumerà ora l’incarico di executive chairman. Parliamo al futuro perché questa rotazione di cariche entrerà formalmente in vigore a partire dall’1 di settembre.

Rowland si è detto “contento e orgoglioso” della nomina di Julie Sweet e ha sottolineato che “In Accenture siamo su una traiettoria di crescita e molto ben posizionati per continuare a costruire sulla base di questo forte slancio”. Nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2019, chiuso il 31 di maggio, la società ha ottenuto 11,1 miliardi di dollari di ricavi, il 4% in più rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso (ma la crescita è dell’8,4% al netto delle oscillazioni dei tassi di cambio).

La nuova Ceo ha un backgroud di tipo legale. Prima della nuova nomina, Sweet ha operato come general counsel, segretario e chief compliance officer di Accenture, ed è stata parte del team di dirigenti senior per quasi dieci anni. Ancora prima, per un altro decennio è stata partner dello studio legale Cravath, Swaine & Moore.