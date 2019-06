Il nuovo router di Netgear alza un muro contro le minacce Nighthawk Cybersecurity Ac2300 WiFi (Rs400) include tre anni di licenza Bitdefender per proteggere la rete domestica o dell’ufficio (e i dispositivi IoT) dagli attori maligni. Costa 300 dollari e al momento è acquistabile solo negli Usa. Pubblicato il 18 giugno 2019 da Redazione

Il nuovo router di Netgear è uno scudo contro le minacce. L’azienda ha presentato la soluzione Nighthawk Cybersecurity Ac2300 WiFi (Rs400), che offre tre anni di servizio Armor incluso. Il sistema di protezione, sviluppato da Bitdefender, protegge tutti i dispositivi connessi presenti all’interno della rete definita da Nighthawk. A differenza di applicazioni come gli antivirus, installati singolarmente su Pc o smartphone, il router riesce a mettere in sicurezza qualsiasi device presente nell’ambiente, compresi i prodotti dell’Internet delle cose. In questo modo l’appliance di Netgear diventa la prima linea di difesa per la casa connessa. Oltre al monitoraggio dei dati in ingresso, l’Rs400 può intercettare anche il traffico maligno generati da un singolo dispositivo e rilevare così eventuali dirottamenti o manipolazioni.

L’individuazione delle minacce avviene in tempo reale grazie al cloud e, malgrado questo carico di lavoro aggiuntivo, il Nighthawk secondo Netgear non impatta negativamente sulle prestazioni. La soluzione integrata di Bitdefender blocca virus, spyware, ransomware e link malevoli. Le notifiche di allarme possono essere inviate direttamente allo smartphone, per essere sempre consapevoli dello stato di sicurezza della propria rete.

Il dispositivo è ideale anche per le aziende e per gli uffici domestici. Il router è però acquistabile al momento solo negli Stati Uniti al prezzo di circa 300 dollari. Il servizio di cybersecurity ha una licenza inclusa di tre anni e, al termine dell’abbonamento, è possibile rinnovare la sottoscrizione pagando quasi 70 dollari all’anno. Non si conoscono ancora eventuali lanci in altri mercati.