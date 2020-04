Il pinguino di Linux trova il posto fisso dentro Windows Nella nuova versione di anteprima (Build 19603) il sistema operativo di Microsoft introduce l’accesso diretto a Linux: basta cliccare sull’icona inserita in Esplora File. Debutta l’applicazione News Bar, ma solo negli Stati Uniti. Pubblicato il 10 aprile 2020 da Redazione

Un “posto fisso” per Linux (e per il suo pinguino, Tux) nel menu Esplora File di Windows 10: è una della novità, ma non l’unica, portate da Microsoft nella Build 19603 del sistema operativo, rivolta agli iscritti al Fast Ring del programma Insider. La possibilità di accedere ai file Linux direttamente da Windows è stata introdotta da oltre un anno, a partire dalla build 1903, ma ora tale accesso diventa più intuitivo e immediato grazie all’icona del pinguino posizionata all’interno di Esplora File (utility già nota come Esplora Risorse), nell’elenco delle risorse contenuto nella parte sinistra della schermata. Selezionando tale icona l’utente ottiene la visualizzazione di tutte le proprie distribuzioni Linux, dalle quali poter accedere al file system.

Altra novità della Build 19603, presentata in beta, è la News Bar: un’applicazione che aggrega e visualizza contenuti in continuo aggiornamento di 4.500 fonti giornalistiche (in questo primo momento, gli argomenti proposti includono notizie di cronaca e finanza, a cui in futuro si affiancheranno sport e meteo).

L’utente può personalizzare la visualizzazione, ampliando o riducendo il riquadro della News Bar sullo schermo del computer, o anche chiudendo del tutto la finestra e riaprendola all’occorrenza con un click. In questa prima fase l’applicazione è disponibile solo negli Stati Uniti e soltanto su Pc Windows 10.