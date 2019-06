Il primo MacBook Pro da 16 pollici è in arrivo (forse) in autunno La società di ricerca Ihs Markit conferma precedenti indiscrezioni, scommettendo sul lancio del primo portatile di Apple in formato 16 pollici a settembre di quest’anno. Pubblicato il 24 giugno 2019 da Redazione

Non c’è solo l’iPhone 11 (o iPhone XI) tra i progetti che Apple metterà a frutto dopo l’estate: un nuovo MacBook Pro da 16 pollici, formato intermedio e insolito, è tra le ipotesi suggerite in questi giorni da Jeff Lin, analista di Ihs Markit. Nel report “Ihs Markit Q1’19 Mobile PC Market Tracker”, visionato da Forbes, l’analista sostiene che il lancio del nuovo portatile sia previsto per l’autunno, “a meno di problemi di sviluppo imprevisti”. Si tratterà del primo MacBook Pro con diagonale di schermo da 16 pollici, nonché del primo con a bordo il sistema operativo macOS in versione “Cataliana”.

Possiamo forse credere a questa analisi, che è sostanzialmente un’indiscrezione, dato che il massimo esperto di rumors su Apple, l’analista Ming-Chi Kuo, lo scorso febbraio aveva anch’egli segnalato un modello da 16 pollici in arrivo entro il 2019.

Tornando alle nuove indiscrezioni, possiamo dire che lo schermo, prodotto da Lg Display, dovrebbe ricorrere alla tecnologia Lcd anziché alla più costosa Oled, benché non si esclude che possano essere proposte diverse varianti. Con 3.072 X 1.920 pixel visualizzati, la risoluzione supererà quella del MacBook Pro da 15,4 pollici, che di pixel ne visualizza 2880 x 1800. Sarà possibile scegliere tra diverse configurazioni con processori Intel serie H di nona generazione, incluso quello di fascia alta Core i9-9980HK (già usato sui MacBook Pro da 15 pollici edizione 2019, presentati il mese scorso). La scheda grafica non è una certezza, ma si scommette su un modello di Amd.

A detta dell’analista di Ihs Markit, a settembre Apple presenterà anche gli aggiornamenti del MacBook Pro da 13,3 pollici (forse privo di Touch Bar) e del MacBook Air Retina, entrambi potenziati con più recenti processori Intel e con macOS Catalina.