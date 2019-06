Il riconoscimento facciale inquieta Microsoft: rimosso database Ms Celeb conteneva 10 milioni di foto di 100mila persone, perlopiù celebrità. Nato come progetto accademico, è stato utilizzato da un numero imprecisato di aziende (forse) anche per scopi impropri. È molto probabile che ne esistano delle copie. Pubblicato il 07 giugno 2019 da Redazione

Microsoft cambia idea sul riconoscimento facciale di massa. L’azienda ha rimosso dal Web il database Ms Celeb, contenente 10 milioni di foto di 100mila persone (principalmente celebrità) e utilizzato inizialmente per fini accademici. Le immagini venivano infatti sfruttate per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale nel riconoscimento dei personaggi famosi. Pubblicato per la prima volta nel 2016, Ms Celeb è stato descritto come il più grande database pubblico al mondo utilizzabile per questi scopi. Non a caso ha rappresentato la base del lavoro di molte organizzazioni in tutto il globo, da aziende cinesi specializzate nell’AI come Megvii e Sensetime a ricercatori in campo militare. Evidentemente i possibili usi distorti della tecnologia hanno costretto Microsoft a fare retromarcia.

Non a caso sembra che Ms Celeb sia stato utilizzato dalle autorità cinesi per effettuare schedature di massa delle minoranze entiche nel Paese del Dragone. È probabile che il dataset contenesse anche foto di persone non esposte pubblicamente, per cui non è previsto il consenso all’utilizzo se i file ricadono sotto la licenza Creative Commons. Secondo il ricercatore Adam Harvey, il primo a scoprire i movimenti di Microsoft, sarebbero presenti immagini di esperti di sicurezza e giornalisti.

L’azienda di Redmond si è difesa sostenendo come il progetto fosse nato solo per scopi accademici e che fosse guidato da un ex dipendente. Ma la rimozione dei file dal Web non significa che i dati non siano più accessibili: è sufficiente che Ms Celeb sia stato scaricato su qualche computer. È quindi del tutto possibile che nel prossimo futuro le immagini rifacciano capolino in rete.

Sembra che i principali colossi hi-tech stiano prendendo posizioni nette sul riconoscimento facciale, avendone probabilmente capito i potenziali pericoli se utilizzato per fini impropri. Google, per esempio, si è rifiutata in passato di rendere pubbliche le Api sviluppate per l’identificazione dei volti e ha interrotto parzialmente la propria collaborazione con il Pentagono.

Anche Amazon Web Services, che offre un servizio in cloud come Rekognition, ha dovuto esplicitare come si debba e si possa evitare il rischio di abusi e violazioni dei diritti civili, semplicemente usando la tecnologia nel modo corretto e nel pieno rispetto delle leggi. La stessa Microsoft ha deciso di non vendere certe soluzioni di intelligenza artificiale a governi autoritari. Infine, per la prima volta negli Stati Uniti, la città di San Francisco ha scelto di bandire completamente l’uso del riconoscimento facciale da parte delle autorità locali.