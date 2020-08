Il secondo trimestre di maggiore successo nella storia di Veeam L’azienda annuncia una crescita del 20% su base annua del fatturato annuo ricorrente (Arr) e anche gli ottimi risultati del prodotto in più rapida crescita, Veeam Backup for Microsoft Office 365, che ha segnato un aumento dell’89% rispetto al secondo trimestre 2019. Pubblicato il 31 luglio 2020 da Redazione

Il secondo trimestre di Veeam, che è anche il secondo di maggior successo in 14 anni di storia dell’azienda, si è chiuso con una crescita del 20% del fatturato annuo ricorrente (Arr) rispetto allo stesso periodo 2019. Inoltre il prodotto Veeam Backup for Microsoft Office 365 si è dimostrato quello con la più rapida crescita, registrando un aumento dell’89% anno su anno, e un guadagno del 75% di fatturato complessivo relativo agli abbonamenti.

“Dal momento che gli ambienti di ‘lavoro da casa’ sono sempre più frequenti, la protezione e la disponibilità dei dati sono ora più importanti che mai. Così come i datori di lavoro devono proteggere la salute, la sicurezza e il benessere dei loro dipendenti, devono anche adottare solidi piani di business continuity e proteggere il bene più importante della loro organizzazione - i loro dati”, afferma Bill Largent, Ceo di Veeam. “Durante il secondo trimestre del 2020, Veeam ha continuato ad accelerare la sua strategia di business e di crescita insieme al suo ampio ecosistema di partner, mantenendo un’etica orientata al cliente. La nostra innovazione, combinata con lo slancio della nostra azienda, renderà il 2020 un anno storico e significativo per Veeam e per i nostri partner”.

Veeam ha iniziato il 2020 con l’annuncio dell’acquisizione da parte di Insight Partners per un valore di circa cinque miliardi di dollari, seguito dal lancio di un prodotto fondamentale per l’azienda, ovvero Veeam Availability Suite (Vas) v10, come spiega Danny Allan, Cto e senior vice president of Product Strategy di Veeam, che continua: “Con una mezza dozzina di lanci di prodotto già nel 2020, ne stiamo pianificando circa una dozzina in totale, incluso Veeam Backup for Microsoft Office 365 v5 alla fine di quest’anno. La domanda di Veeam Backup for Microsoft Office 365 è esplosa in parte a causa della nuova modalità di lavoro da casa, confermando il trimestre migliore fino ad oggi per questo prodotto. I nostri recenti e imminenti annunci di prodotto offrono vantaggi significativi ai nostri clienti, ci differenziano ulteriormente dalla concorrenza e favoriscono un forte percorso di crescita”.