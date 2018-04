Il vino migliore si stappa grazie alla blockchain La soluzione My Story di Dnv Gl permette di scoprire la storia delle bottiglie, dalla raccolta dei grappoli fino allo scaffale. Il merito è di un codice Qr e dei registri distribuiti. L’idea è stata accolta da quattro cantine italiane. Pubblicato il 14 aprile 2018 da Redazione

Tracciare il “viaggio” del vino, dalla raccolta degli acini fino all’imbottigliamento, grazie alla blockchain. È quanto permette di fare My Story, soluzione sviluppata da Dnv Gl che ha incontrato per la prima volta il favore di quattro cantine italiane: la piemontese Michele Chiarlo, Ricci Curbastro della Franciacorta, la toscana Ruffino e la pugliese Torrevento. Tramite l’acquisizione di un semplice codice Qr posto direttamente sull’etichetta, i consumatori potranno conoscere la storia del vino che si apprestano a stappare, in un vero e proprio racconto dal grappolo d’uva fino alla bottiglia. My Story è una soluzione di facile adozione e consente un’immediata integrazione con i sistemi preesistenti in azienda. Le informazioni sulle caratteristiche e sui processi di produzione sono verificate direttamente da Dnv Gl.

“I brand e i rivenditori, ma anche gli attori intermedi della filiera, potranno contare su dati verificati da una terza parte indipendente per avere piena visibilità, trasparenza e controllo sui vari stadi di lavorazione lungo la supply chain”, spiega Luca Crisciotti, Ceo di Dnv Gl – Business Assurance. “E il consumatore avrà accesso a informazioni sui processi e sulle caratteristiche di prodotto, per prendere consapevolmente le proprie decisioni di acquisto”.

“My Story”, spiega Renato Grottola, M&A and digital transformation director di Dnv Gl, “è solo il primo passo verso un utilizzo coerente e combinato di blockchain, Internet of Things e intelligenza artificiale Intelligence per contribuire al miglioramento delle prestazioni, dell’efficienza e della trasparenza dei processi delle aziende con cui lavoriamo”. La soluzione, che verrà progressivamente estesa ad altri settori, e la notizia della partnership con le quattro cantine arrivano alla vigilia del Vinitaly, la più importante fiera del vitivinicolo che si terrà dal 15 al 18 aprile a Verona.