Iliad cresce in fatturato e conquista 5,3 milioni di italiani L’operatore francese ha comunicato alcuni progressi compiuti nel 2019 in fatto di nuovi clienti e investimenti infrastrutturali. Pubblicato il 17 marzo 2020 da Redazione

Soddisfazioni per Iliad. L’operatore telco francese, sbarcato in Italia nel maggio del 2018, ha superato nel nostro Paese la quota dei 5,3 milioni di clienti, guadagnandone 740mila nel solo ultimo trimestre. Il fatturato del 2019 ha raggiunto un valore di 427 milioni di euro, il triplo di quello dell’anno precedente (di cui però va considerato poco più di un semestre, visto il debutto delle attività italiane nel mese di maggio). Il quadro generale è quello di un’azienda che, attirata la prima ondata di clienti attraverso un’aggressiva politica di prezzo e canali di vendita insoliti (i chioschi self-service), ha saputo poi ben alimentare la propria crescita.

Come? Con il marketing, certo, ma anche con gli investimenti. Iliad deve ancora lavorare per l’ampliamento della propria infrastruttura di rete, ma i 369 milioni di euro investiti in Italia nel 2019 hanno prodotto risultati tangibili: il conteggio dei siti radio installati raggiunge quota quattromila, di cui oltre duemila attivati.

Ora l’operatore aspira ad arrivare a cinquemila siti attivi entro la fine di quest’anno e a non meno di diecimila (10-12mila) entro il 2024. Si punta, inoltre, a raggiungere un equilibrio in termini di EBITDA con meno del 10% di quota di mercato.

“La trasparenza nel rapporto con le persone che hanno scelto iliad e la fiducia costruita in quasi due anni di attività ci rendono orgogliosi e pronti ad affrontare i prossimi mesi con grande forza”, ha dichiarato Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia. “In questo particolare momento per il Paese, iliad è impegnata ad assicurare un servizio di massima qualità per i propri utenti e la connettività utile per condurre le attività necessarie in queste circostanze”. L’operatore partecipa all'iniziativa di Solidarietà Digitale del Ministero per l’Innovazione e la digitalizzazione, regalando 10 GB di traffico dati e chiamate illimitate ai clienti con offerta Voce attivata prima dell’11 marzo.

Su scala internazionale nel 2019 il Gruppo Iliad ha registrato 5,33 miliardi di euro di fatturato, con una crescita del 9% rispetto al 2018, e un utile di 1,73 miliardi di euro. A quest’ultimo ha contribuito la plusvalenza dovuta alla cessione a Cellnex delle torri in Francia e in Italia.